البحرين تشتري مجموعة نادرة من سيارات مكلارين وسط أزمة سيولة بالشركة

باعت شركة مكلارين التي تعاني ضائقة مالية مؤخرًا مجموعة من تشكيلة سياراتها التاريخية النادرة إلى صندوق الثروة السيادي البحريني “ممتلكات” وذلك بهدف زيادة رأس مالها.

قالت الشركة قبل أيام خلال الإعلان عن نتائج الربع الثالث إنها اضطرت إلى السعي للحصول على تمويل بعد اكتشاف “تحديثات فنية” مطلوبة لسيارتها “أرتورا الهجينة” مما تسبب في تأخير تسليهما مشيرة إلى أن ممتلكات، المساهم الرئيسي فيها بحصة تقارب 60 بالمئة، وافق على دعمها بمبلغ 123 مليون دولار .

الأموال لن تكفي

أكد متحدث باسم مكلارين بيع بعض المركبات التراثية للمساهم الرئيسي في الشركة مقابل ضخ سيولة لكنه لم يذكر تفاصيل.

تضم مجموعة السيارات التراثية 54 سيارة سباق فورمولا 1 نادرة، وسيارات فورمولا 1 فائقة السرعة، وذلك وفقا لتقريرها السنوي لعام 2021. ويذكر التقرير أن الشركة تبيع سيارات من مجموعتها من وقت لآخر.

قالت مكلارين “نجري محادثات نشطة مع جميع المساهمين فيما يتعلق بإعادة رسملة المجموعة”، مشيرة إلى أن الأموال الإضافية لن تكون كافية. كما أنها مستمرة في المحادثات بشأن الشراكات المحتملة.

خسائر مكلارين

أعلنت مكلارين عن خسارة قدرها 249 مليون دولار في الأشهر التسعة حتى سبتمبر، مقارنة بخسارة قدرها 85 مليون دولار قبل عام. وتراجعت السيولة في نهاية الربع الثالث إلى 107 مليون دولار مقابل 210 ملايين دولار.

سعت العلامة البريطانية المدعومة من البحرين إلى الحصول على تمويل طارئ من المساهمين عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية المساهمين وسط تأخيرات طويلة في إطلاق “أرتورا”.

تأتي الجولة الأخيرة من جمع الأموال بعد أشهر فقط من منح مساهميها ، الذين يشملون أيضًا شركة الاستثمار Ares Management Corporation وصندوق الاستثمارات العامة السعودي ، 153 مليون دولار من خلال الأسهم الممتازة القابلة للتحويل.