البحرين تسعى لتجهيز مرافق الصخير بالطاقة الشمسية

أعلنت وزارة شؤون الماء والكهرباء في مملكة البحرين عن طرح مناقصة عامة لتعيين شركة محلية أو عالمية بعقد مدته 20 عاماً لبناء وامتلاك وتشغيل وصيانة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالألواح الشمسية الكهروضوئية بسعة لا تقل عن 72 ميجاوات في مبان متعددة في منطقة الصخير الواقعة جنوب المملكة.

وكشفت الوزارة أنها تهدف من بناء المحطة تغطية احتياجات الطاقة لكل من حلبة البحرين الدولية، وجامعة البحرين، ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، ومسرح الدانة.

ولفتت أن الألواح الشمسية ستركز على أسطح الأبنية، ومظلات مواقف السيارات، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى الأراضي المخصصة في هذه المرافق.

وأفادت أنه يجب أن يتمتع مقدمو العطاءات بخبرات في أعمال الطاقة الكهروضوئية الشمسية وأن يكونوا قد نفّذوا بنجاح ما لا يقل عن 10 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية المرتبطة بشبكات الكهرباء، بحيث يكون منها 5 مشاريع بحد أدنى في مواقف سيارات مزودة بألواح الطاقة الشمسية (الكهروضوئية). وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون مقدمو العطاءات قد عملوا في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المرتبطة بشبكة الكهرباء بقدرة لا تقل عن 40 ميجاوات في أي بلد على مستوى العالم في السنوات الثلاث الماضية.

وحول هذه المناقصة، قال وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر بن إبراهيم حميدان: “يأتي إطلاق هذه المناقصة كجزء من رؤية المملكة لاعتماد اقتصاد دائري للكربون، وبهدف خفض انبعاثات الكربون في البحرين إلى الصفر بحلول عام 2060، وذلك ضمن التزام مملكة البحرين بهذا الهدف كجزء من التزاماتها الوطنية تجاه حماية البيئة ومكافحة آثار تغير المناخ. وكما تم التأكيد عليه في خطة التعافي الاقتصادي، تهدف البحرين من خلال مشاريعها التنموية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للمواطنين الذين هم محور التنمية وغايتها”.

وتتبني خطة التعافي الاقتصادي للمملكة مشاريع تنموية استراتيجية تفوق قيمتها 30 مليار دولار أمريكي، مما يخلق فرصًا استثمارية جديدة في البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، حيث تلتزم البحرين عند التخطيط لهذه المشاريع بأفضل المعايير الدولية اللازمة لضمان الحد من التأثيرات السلبية على البيئة وضمان الاستدامة.