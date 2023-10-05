البحرين تبدأ الإكتتاب بسندات تنمية بـ 530 مليون دولار

بدأت اليوم عملية الإكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي في بورصة البحرين في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم -(34) بحجم يبلغ 200 مليون دينار بحريني (530 مليون دولار) الذي أصدره #مصرف_البحرين_المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه والذي من المتوقع أن يتم بتاريخ 26 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وقد حددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023، علماً بأنه سيتم فتح باب الاكتتاب للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين من اليوم الخميس حتى يوم الثلاثاء من الساعة 9:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً وفي يوم الأربعاء من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 10:30 صباحاً، علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب هو 500 سند للمكتتب.

ويبلغ حجم الاصدار 200 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار ثلاث سنوات اعتباراً من 15 أكتوبر 2023 حتى 15 أكتوبر 2026 (تاريخ الاستحقاق). ويبلغ العائد الثابت 6.50% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 15 نيسان / أبريل و15 أكتوبر من كل عام خلال مدة الإصدار.

وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية الحكومية ضماناً مباشراً.