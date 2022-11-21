البحرين: استثمارات جديدة في القطاع السياحي بقيمة 291 مليون دولار أميركي

تمكن مجلس التنمية الاقتصادية في ممكلة البحرين بدعم من “فريق البحرين”، الذي ينسق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة، من استقطاب استثمارات في القطاع السياحي بقيمة 291 مليون دولار أميركي (110 مليون دينار بحريني) وذلك خلال أول تسعة شهور من العام الجاري 2022.

وشملت الاستثمارات السياحية شركات قام بعضها بتوسعة أعمالها في حين أقامت الشركات الأخرى أعمالا جديدة في المملكة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق أكثر من 1090 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة.

حجم الاستثمارات الكلية في قطاعات مختلفة

وبلغ مجموع الاستثمارات التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية خلال هذه الفترة ما قيمته 921 مليون دولار أميركي (348 مليون دينار بحريني) ممثلة في:

66 شركة في أهم القطاعات الحيوية ومن ضمنها الخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصالات، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة.

ويتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق أكثر من 4700 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقال منذر عبداللطيف المداوي، مدير تنفيذي – إدارة تطوير الأعمال لقطاع السياحة بمجلس التنمية الاقتصادية:

“نشهد زخماً في الاستثمارات السياحية في مرحلة ما بعد “كوفيد-19″، ويسعدنا أن نرى استراتيجية القطاع السياحي ضمن خطة التعافي الاقتصادي تثمر عن المزيد من الاستثمارات مع توقعات المملكة باستضافة 14 مليون سائح بحلول العام 2026”.

وتركز الاستراتيجية على أربعة أهداف رئيسية:

زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 11.4% في 2026

وتسليط الضوء على مكانة البحرين كمركز سياحي

وزيادة أعداد الدول المستهدفة لجذب المزيد من السياح إلى جانب تنويع المنتجات السياحية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تضمنت الإحصائيات الأخيرة تسجيل:

6.9 مليون زائر للمملكة بنهاية شهر سبتمبر 2022

في حين سجل قطاع الضيافة والفنادق قضاء السياح معدل 5.9 ليلة في البحرين

وبلغت إجمالي الإيرادات السياحية قرابة 1.7 مليار دولار أميركي (622.4 مليون دينار بحريني) خلال النصف الأول من العام.