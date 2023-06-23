البحرية الأمريكية علمت بانفجار داخلي أصاب الغواصة تيتان من أول ساعتين برحلتها

أشار مخرج فيلم تيتانيك جيمس كاميرون أن تمثيلية هزلية جرت مع عمليات البحث يوم الخميس لأن البحرية الأمريكية أبلغت خفر السواحل الامريكي بتسجيلها بأجهزة التنصت صوت انفجار داخلي وقع للغواصة الصغيرة تيتان بعد ساعتين من رحلتها نحو أعماق المحيط يوم الأحد وأنه من المرجح أن كل من فيها قد لقوا حتفهم وقتها بحسب بي بي سي.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن “نظام كشف تنصت عسكري سري للغاية مصمم لرصد غواصات العدو التقط لأول مرة ما اشتبهت البحرية الأمريكية أنه انفجار داخلي في غواصة تيتان بعد ساعات من بدء رحلتها” يوم الأحد ، وأن ما اكتشفه “النظام الأمريكي يشتبه في أنه صوت انفجار داخلي بالقرب من موقع الانقاض الذي اكتشف الخميس “.

وكان جون موغر من خفر السواحل الأمريكية قد أكد في مؤتمر صحفي أن الغواصة الصغيرة فقدت القدرة على الاتصال بعد ساعة و45 دقيقة من انطلاقها نحو أعماق المحيط وكذلك كان حال أجهزة التوجيه وتحديد الموقع.

عوالم وظروف الماء وأعماق المحيط

تتلاشى قواعد الفيزياء المألوفة على اليابسة في الماء، فهناك أشبه بفيزياء المياه الخاصة وأحوال العمق السحيق بحسب ناشونال جيوغرافيك، حيث لا تعمل في الماء ذات التقنيات التي نستخدمها على الأرض مثل الاتصالات اللاسلكية واي فاي ولا اتصالات الأقمار الاصطناعية ولانظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، فكل هذه لن تعمل. كانت تيتان تتواصل مع سفينة الدعم الخاصة بها باستخدام الأنظمة الصوتية التي ترسل إشارات ذهابًا وإيابًا لتحديد موقعها. الرسائل النصية المحدودة للغاية من المركبة الغاطسة تيتان إلى سفينة الدعم متاحة عبر نوع من “المودم الصوتي” إذا كانت الغواصة في النطاق الصحيح.

يقع الحطام على عمق حوالي 12500 قدم، وهي بيئة مظلمة (عادة ما يختفي ضوء الشمس في مياه المحيط بالكامل بعمق 3000 قدم ؛ وتكون درجات الحرارة باردة بشكل لا يصدق (درجات الحرارة السفلية في هذا الوقت من العام يمكن أن تحوم حول 36 درجة فهرنهايت أي درجتين مئويتين ، الأمر الذي يتطلب كابينة ساخنة) ؛ وتحت ضغط شديد – ما يقرب من 400 ضعف الضغط الذي يتعرض له الناس عند مستوى سطح البحر.