

نقلت عدد من المنصات والقنوات السعودية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بث حي ومباشر لأحداث انطلاقة حفل تقديم “نيمار” نجم الهلال البرازيلي.

وخاطب نيمار جماهير الهلال قائلاً: أتمنى إحراز البطولات مع هذا النادي الكبير.. دعونا نستمتع بهذا الموسم والمواسم المقبلة.

حيث مكن حساب نادي الهلال في منصة “إكس” تويتر سابقا، بث حي مما رفع حجم المشاهدات، وذلك عبر رابطه https://twitter.com/i/broadcasts/1yNxaNLongRKj



وشهد ملعب الملك فهد الدولي “الدرة” في قلب العاصمة الرياض، وسط حضور إعلامي آلاف المشجعين و الجماهير بوقتا مبكر، جملة من التجهيزات الكبرى، احتفالا بنجم النادي الجديد والمحترف العالمي اللاعب البرازيلي “نيمار دا سيلفا”، بحضور كبار اللاعبين القدماء في فقرة تقديمية قبيل دخول صاحب الحفل ونجمه.

حيث ظهر المغربي بونو المنضم من إشبيلية بقميص الهلال أمام الجماهير لأول مرة أيضاً، وقال: «إحساس كبير أن أرى هذه الجماهير الغفيرة.

إن شاء الله نكتب التاريخ مع الهلال». وأضاف الحارس المغربي: «تحية للحضور الرائع. ديما الهلال».

وقبل دقائق من دخول البرازيلي، هتف الآلاف باسم الجناح البرازيلي مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو، المنضمين حديثاً للزعيم.

وكان متجر الهلال لبيع الملابس الرياضية الخاصة بالنادي، قام بتوزيع نقاط بيع لتمكين الجماهير من شراء قميص نيمار في عدد من المواقع بالملعب، وبيع جملة من القمصان الخاصة باللاعب البرازيلي.

من جهة شدد مصدر مسؤول في النيابة العامة أهمية التزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية ومن بينها عدم النزول لأرضية الملعب أو تعطيل اللعب أو التأثير على سلامة الآخرين أو ارتكاب أي سلوك مخالف.

وناشد المصدر جميع الجماهير الالتزام بذلك وعدم مخالفة هذه التعليمات أو ارتكاب ما من شأنه تشويه الفعاليات أو المناسبات بشكل عام والرياضية بشكل خاص.