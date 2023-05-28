إرجاء البت في فرض ضرائب جديدة على المصريين

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الأحد، بشكل مبدئي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لفرض رسوم جديدة على سلع وخدمات لكنه أرجأ اتخاذ القرار النهائي لاعتماده.

ويأتي هذا فيما تسعى مصر، التي تعاني من نقص في السيولة الدولارية، إلى توفير التمويل اللازم لسد احتياجاتها، وتغطية عجز كبير في موازنتها العامة.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة و”تأجيل أخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة” لم تحدد موعدها.

ويتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، وافقت، يوم الأربعاء الماضي، على التعديلات، وأحالتها للجلسة العامة، وهو ما أثر جدلاً بين أوساط المصريين الرافضين لدفع ضرائب جديدة وخاصة ضريبة الـ 100 جنيه على كل مواطن يغادر البلاد.