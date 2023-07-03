البابا فرنسيس.. حرق المصحف أمر مرفوض ومدان

أعرب البابا فرنسيس لصحيفة الاتحاد الإماراتية الإثنين عن “غضبه واشمئزازه” من حرق المصحف وقال إن السماح بذلك أمر “مرفوض ومدان”.

وقال البابا فرنسيس في المقابلة “أشعر بالغضب والاشمئزاز من هذه التصرفات، فأي كتاب يعتبر مقدسا من أصحابه يجب أن يُحترم احتراما للمؤمنين به”. وأضاف أنه يجب ألا يتم “استغلال حرية التعبير كذريعة لاحتقار الآخرين، والسماح بهذا مرفوض ومدان”.

ومزق رجل المصحف وأشعل فيه النار في العاصمة السويدية ستوكهولم الأسبوع الماضي، مما فجر إدانة شديدة من دول كثيرة منها تركيا التي تحتاج السويد لدعمها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ورفضت الشرطة السويدية طلبات كثيرة في الآونة الأخيرة لتنظيم احتجاجات لتدنيس المصحف، لكن المحاكم نقضت هذه القرارات، قائلة إنها تنتهك حرية التعبير.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة أمس الأحد إلى اتخاذ تدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس المصحف، مضيفة أنه يتعين تطبيق القانون الدولي الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية.