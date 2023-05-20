الاهلي المصري يفوز على الترجي ويتأهل لنهائي دوري ابطال افريقيا

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي بعد التغلب على الترجي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات نصف نهائي دوري الأبطال.

وافتتح حسين الشحات أول أهداف الاهلي بالدقيقة 22 في مرمى الترجي بعد تمريرة رائعة من بيسرسي تاو المنطلق من الخلف لتصل إلى حسين الشحات الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء بعد انفراد تام بالمرمى وتسكن الشباك.

وحسم الاهلي التأهل بفوزه برباعية نظيفة على نظيره الترجي التونسي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب، بعدما تمكن من الانتصار بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب رادس بتونس.