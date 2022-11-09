الانتخابات النصفية الأمريكية عنوانها الوحيد: اللاحسم

تركت الفوارق الضئيلة للغاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة السيطرة على الكونجرس غير محددة بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع،لكن الديمقراطيين أظهروا قوة مفاجئة في انتخابات التجديد النصفي، حيث تفوقوا على الجمهوريين في سلسلة من السباقات التنافسية وتحدي التوقعات بأن التضخم المرتفع وتصنيفات التأييد المنخفضة للرئيس جو بايدن ستجر حزبه إلى هزائم رئيسية.

وكان لا يزال يتم عد الأصوات في جميع أنحاء البلاد، مما يعني أن الجمهوريين لا يزالون قادرين على السيطرة على مجلسي الكونجرس، لكن لم يكن هناك اندفاع قوي للحزب الجمهوري ، مما رفع مستوى الديمقراطيين الذين استعدوا لخسائر كاسحة – ما أثار تساؤلات حول حجم الأغلبية الحاكمة للجمهوريين إذا فازوا بمجلس النواب.

وحتى كتابة هذا التقرير عند الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش كانت نتيجة الانتخابات كالآتي:

مجلس الشيوخ (100 مقعد) : 49 مقعداً للجمهوريين مقابل 48 للديمقراطيين.

مجلس النواب (435 مقعداً) : 203 مقاعد للجمهوريين مقابل 175 مقعداً للديمقراطيين.

الجانب الديمقراطي

وفي أكثر الأخبار المشجعة للديمقراطيين:

قلب جون فيترمان مقعد بنسلفانيا الذي يسيطر عليه الجمهوريون في مجلس الشيوخ، وهو أمر أساسي لآمال الحزب في الحفاظ على السيطرة على المجلس.

كان من السابق لأوانه إعلان الفائز بمقاعد مجلس الشيوخ الحاسمة في ويسكونسن ونيفادا وجورجيا وأريزونا التي يمكن أن تحدد الأغلبية.

في مجلس النواب، احتفظ الديمقراطيون بمقاعد في مقاطعات من فرجينيا إلى كانساس إلى رود آيلاند ، بينما لم يتم اعلان النتائج في العديد من المقاطعات في ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا.

كما نجح الديمقراطيون في سباقات حكام الولايات، حيث فازوا في ولايات ويسكونسن وميتشيغان وبنسلفانيا – وهي ساحات معارك حاسمة في فوز بايدن على دونالد ترامب في عام 2020.

لكن الجمهوريين احتفظوا بقصور حكام الولايات في فلوريدا وتكساس وجورجيا، وهي ولاية أخرى كانت ساحة معركة فاز فيها بايدن بفارق ضئيل قبل عامين.

الجانب الجمهوري

في الجانب الجمهوري، كانت ليلة أمس جيدة بالنسبة إليهم، لكنها بعيدة كل البعد عن كونها ليلة رائعة، إذ لم تتحقق حتى الآن آمالهم بإحداث موجة تدفعهم للفوز في عشرات السباقات المتكافئة، بعدما فقدوا بالفعل مقعداً واحداً في مجلس الشيوخ، في ولاية بنسلفانيا، ويحتاجون إلى مقعدين من ولايات نيفادا وأريزونا وجورجيا لضمان الأغلبية في المجلس.

وعلى الرغم من فوز الديمقراطيين ببعض السباقات المتقاربة، يبدو أن الجمهوريين في طريقهم لتحقيق أغلبية في مجلس النواب. لكن السؤال إلى أي مدى ستكون هذه الأغلبية كاسحة؟

مهما كان شكل الأغلبية، سيكون بمقدور الجمهوريين إغلاق الباب أمام الأجندة التشريعية الديمقراطية وتكثيف التحقيقات في إدارة بايدن. وهذا يعد فوزاً بكل المقاييس.

ولكن إذا كان الفارق ضئيلاً، فسوف يتعين على الجمهوريين ممارسة مهارة تكتيكية واستراتيجية استثنائية للحفاظ على تماسك حزبهم في سباقات التصويت الرئيسية.

شبح ترامب

ربما لم يكن دونالد ترامب موجوداً في أقلام الاقتراع لكنه لا يزال مؤثرا فيها. ففي وقت سابق، ألقى الرئيس السابق خطاباً مقتضباً من منزله في مار- لاغو وضمن تأييداً كبيراً لدعم مرشحيه المعتمدين.

بيد أن الحقيقة أكثر تعقيدا من ذلك. ففي المنافسات البارزة، واجهت اختياراته صعوبة، بعدما دعم مرشحين خارج خيارات الجمهوريين السائدة، إذ خسر محمد أوز سباقه في مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا، ويبدو أن هيرشل ووكر يتجه إلى جولة إعادة في جورجيا، وتراجع بليك ماسترز في ولاية أريزونا، ولم يفز فوزاً واضحاً سوى جيه دي فانس في ولاية أوهايو، وإن كان بفارق ضئيل.

ويستطيع الجمهوريون تخمين ما هي طموحات ترامب السياسية بعد ليلة الثلاثاء، إذا أطلق محاولة جديدة لخوض انتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل.

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