الانتخابات البرلمانية في تونس: هل تكون نهاية الظهور السياسي لحركة النهضة؟

شهدت تونس أمس انتخابات تشريعية غاب عن المشاركة فيها لأول مرة منذ عام 2011، حزب النهضة الإسلامي.

انتخابات أقيمت تحت قانون جديد ألغيت فيه الحصانة البرلمانية، أملا في القضاء على الفساد السياسي والمالي والفوضى الأمنية، وذلك في إطار خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021.

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هل يكون غياب النهضة عن البرلمان للمرة الأولى في عشر سنوات بداية نهاية الحركة؟

منعت حركة “ النهضة ” المرتبطة بالإسلام السياسي انخراط أو ترشح أي عضو من أعضائها للانتخابات التشريعية، وطالبت أعضاءها بعدم تزكية أي مترشح ضمن سياسة مقاطعة الانتخابات التي انتهجتها مع جبهة الخلاص.

” المرتبطة بالإسلام السياسي انخراط أو ترشح أي عضو من أعضائها للانتخابات التشريعية، وطالبت أعضاءها بعدم تزكية أي مترشح ضمن سياسة مقاطعة الانتخابات التي انتهجتها مع جبهة الخلاص. بحسب مراقبين فإن غياب الحركة عن البرلمان القادم سيكون بمثابة إعلان نهاية حركة النهضة في تونس.

ستكون حركة النهضة في عزلة، بعد أن عجزت عن حشد المتظاهرين والمؤيدين لها ضد إجراء الانتخابات.

يواجه العديد من أعضاء الحركة تهما بالفساد، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، تجعلهم مطالبين بالمثول أمام القضاء بدءاً من الغنوشي، الذي ينفي تلك الاتهامات.

يرى المحللون أن الأزمة التونسية والانسداد السياسي بدأ مع البرلمان التونسي خلال السنوات العشر تحت إدارة راشد الغنوشي، وتجاوزه صلاحيات رئيس البرلمان في الدستور التونسي وانتزاع بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، ومنها التمثيل الخارجي. على حد قولهم

الإقبال على التصويت هو الأضعف منذ عشر سنوات

أعلنت السلطات في تونس أن 8.8 بالمئة فقط من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية الاقتراع ووصفته بأنه مهزلة تهدف لتدعيم سلطات الرئيس قيس سعيد.

وقال ائتلاف جبهة الخلاص الوطني المعارض في تونس إن الإقبال المنخفض للغاية يعني أن قيس سعيد فقد الشرعية وعليه أن يترك منصبه، ودعا إلى احتجاجات واعتصامات حاشدة.

ووفق خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي، قيس سعيد فإن الانتخابات تجرى بعد

وضع قانون جديد للانتخابات.

حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة.

إعادة تشكيل الحكومة.

وضع دستور جديد.

إصلاحات قضائية واقتصادية.

وجاءت هذه الإجراءات التي وصفت بالتصحيحية، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة الحزب على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.