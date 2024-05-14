الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط مرشحة لمواصلة الزخم في 2024

توقعت “بي دبليو سي” أن يحافظ مشهد عمليات الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط على زخمه في العام 2024، في انتظار عمليات الاكتتاب العام الأولي المرتقبة بما فيها شركات القطاع الخاص التي تبحث عن السيولة والوصول إلى رأس المال.

كما توقعت أن تتصدر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أنشطة الاكتتاب العام الأولي هذا العام، في حين ستشهد كلّ من سلطنة عمان وقطر مزيداً من الزخم في الاكتتابات العامة.

وكشف أحدث تقرير حول عمليات الاكتتاب العام الأولي صادر عن “بي دبليو سي الشرق الأوسط”، عن أداء إيجابي مستمر ما بعد البيع في العام 2024، حيث شهدت غالبية الأسهم التي طرحتها الشركات في الربع الأول من العام 2024 مكاسب ما بعد عمليات الاكتتاب.

وشملت أبرز هذه المكاسب:

مجموعة «إم بي سي»،

شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية «أفالون فارما».

بالإضافة إلى ذلك، أدى الطلب القياسي على شركة «باركن» في دبي إلى فائض في الاكتتاب العام الأولي بـ165 مرة، وهو أعلى مستوى اكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي.

وسجّل عدد من القطاعات نشاطاً في الاكتتاب العام الأولي خلال هذا الربع من العام:

الأسواق الاستهلاكية – شركة «باركن»، وشركة «المطاحن الحديثة» للمنتجات الغذائية.

قطاع الرعاية الصحية – شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية «أفالون فارما».

التكنولوجيا والإعلام والاتصالات – مجموعة «إم بي سي».

وتم تسجيل عروض على نطاق أصغر في مجالات البرمجيات والخدمات، والخدمات المالية، والخدمات الصناعية، وقطاعي التصنيع والسيارات.

وأشار تقرير بي دبليو سي إلى أن «تداول السعودية» كانت البورصة الأكثر نشاطاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمت جميع عمليات الاكتتاب العام الأولي باستثناء واحدة في سوق «تداول» الرئيسية أو السوق الموازية «نمو». وقد حققت ثلاث عمليات اكتتاب عام أولي ما مجموعه 667 مليون دولار في السوق الرئيسية، في حين حققت ستّ عمليات اكتتاب ما مجموعه 57 مليون دولار في السوق الموازية.

وقد شهدت أسواق الإمارات والسعودية تسجيل 10 اكتتابات عامة بإجمالي عائدات بلغ 1.2 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وفق تقرير إرنست آند يونغ حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الأول من عام 2024.

واكتسب سوق الاكتتاب العامة زخماً قوياً خلال هذا الربع على الصعيد العالمي، فقد شهد الربع الأول من هذا العام ما مجموعه 287 اكتتاباً عاماً، جمعت 23.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 7% في القيمة على أساس سنوي.