الاقتصاد المصري سينمو في 2023 بوتيرة أسرع من توقعات الحكومة – استطلاع رويترز

أظهر استطلاع لوكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة، لكنه لن يحقق أهدافها في المدى المتوسط.

وتأتي التوقعات بعد الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة ورفعت أسعار السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.

وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته “رويترز” بين 9 و24 كانون الثاني/يناير، وشمل 18 خبيرا اقتصاديا للسنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو أعلى من توقع الحكومة تسجيل نمو 4.0% في خطاب نوايا بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر موجه إلى صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، توقع الاستطلاع للسنوات الثلاث التالية نموا 4.5 و5.3 و5.4%، وهو أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.

وقالت الحكومة إنه على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5 و6%.

معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 13.4%

وشككت كالي ديفيس، من “أكسفورد إيكونوميكس إفريكا”، في أن تحقق مصر هذا، لأنه من غير المرجح أن تجمع الأموال التي توقعتها للسنوات الأربع المقبلة من خلال عمليات الخصخصة.

وقالت إن هذا سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 1.4% في السنة المالية الحالية و3.0% على المدى المتوسط.

وأضافت “نرى أيضا تباطؤا في النمو المدفوع بالاستثمارات الحكومية، نظرا لتأخير مشروعات البنية التحتية التي تتطلب استثمارات بالدولار”.

وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في السنة المالية 2022-2023 و16.6% في السنة التالية قبل أن يستقر عند 8.8% في السنة المالية 2024-2025. ومن شأن هذا أن يعيد المعدل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي من 5 إلى 9%.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3% في كانون الأول/ديسمبر، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات، متأثرا بضعف العملة والقيود على الواردات.

وتوقع الاقتصاديون ارتفاع الجنيه المصري، الذي وصل إلى 29.82 للدولار في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، إلى 26.24 للدولار بنهاية حزيران/يونيو 2023 قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 28.50 للدولار بحلول الشهر نفسه من العام القادم.

وسمحت مصر لعملتها بالهبوط نحو 50% مقابل الدولار خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين.

وتوقع الاستطلاع تراجع معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي، الذي يبلغ حاليا 17.25%، إلى 15% بحلول نهاية حزيران/يونيو قبل أن ينخفض مجددا إلى 9.75% بحلول حزيران/يونيو 2026.