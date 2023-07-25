الاقتصاد العالمي يشهد أكبر انقلاب في 2050 – 2075 ومصر سابعة

توقع تقرير حديث صادر عن بنك “جولدمان ساكس” أن يتغير ميزان القوة الاقتصادية العالمية بشكل كبير في العقود القادمة، لتحتل الصين المرتبة الأولى مكان الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر اقتصاد في العالم في عام 2050، و أن يحل الاقتصاد المصري في المركز السابع ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2075.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي المصري سيبلغ 10.4 تريليون دولار في عام 2075 متقدماً على الاقتصاد البرازيلي، الذي سيبلغ ناتجه المحلي 8.7 تريليون دولار، وكذلك الألماني والذي تبلغ قيمته 8.1 تريليون دولار، وبريطانيا التي حلّت في المركز العاشر بـ7.6 تريليون دولار.

وحلت الهند في المرتبة الثالثة مكان اليابان، ثم إندونيسيا في المرتبة الرابعة وألمانيا في المرتبة الخامسة.

أما بالنسبة إلى توقعات “جولدمان ساكس” لعام 2075، فإن الصين ستحافظ على مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم، لكن الولايات المتحدة ستتراجع إلى المركز الثالث فيما تصبح الهند ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وإندونيسيا في المركز الرابع ونيجيريا في المركز الخامس مكان ألمانيا، ثم تأتي باكستان في المركز السادس.

وأرجع “جولدمان ساكس” توقعاته في أن تصبح الهند ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، إلى النمو السكاني المتزايد، وتقدم الدولة في الابتكار والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمار الرأسمالي وارتفاع إنتاجية العمالة.

وقال سانتونا سينغوبتا الخبير الاقتصادي لدى “جولدمان ساكس ريسيرش”: على مدى العقدين المقبلين، ستكون نسبة الإعالة في الهند من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الإقليمية”.

وتقاس نسبة الإعالة في بلد ما بعدد المعالين مقابل إجمالي عدد السكان في سن العمل، وتشير نسبة الإعالة المنخفضة إلى وجود عدد أكبر نسبياً من البالغين في سن العمل القادرين على إعالة كبار السن.

يذكر أن الهند تعد حالياً خامس أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين

واليابان وألمانيا.

ويتوقع البنك أن تظل آسيا المنطقة الأسرع نمواً، ولكن، من المتوقع أيضاً أن تشهد أكبر تباطؤ مقارنة بالفترة 2010-2019، مما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في النمو الصيني المحتمل.

وذكر التقرير أن هناك فجوة كبيرة بين الاقتصادات الثلاثة الأكبر (الصين والهند والولايات المتحدة) وجميع الاقتصادات الأخرى (على الرغم من أن منطقة اليورو تمثل القوة الاقتصادية العظمى الرابعة إذا تم التعامل معها كاقتصاد واحد). وبالتالي، على الرغم من أنه من المتوقع أن تحتل إندونيسيا ونيجيريا وباكستان المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة في تصنيفات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2075، فمن المتوقع أن تكون كل منها أقل من ثلث حجم الصين والهند والولايات المتحدة.

وبينما يُتوقع أن يكون اقتصاد الصين والهند أكبر من الولايات المتحدة بحلول عام 2075، تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستبقى أكثر من ضعف ثراء كليهما (وخمسة أضعاف ثراء دول مثل نيجيريا وباكستان). وتعكس هذه التوقعات الافتراضات المتحفظة نسبياً حول تقارب مستويات الدخل التي أخذها البنك في الاعتبار في توقعاته، وتؤكد أهمية الاختلافات الديموغرافية في دفع الترتيب المتوقع لحجم الدولة في غضون 50 عاماً.

(مخطط لأكبر 15 اقتصاديات خلال العقود )