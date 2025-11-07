الاقتصاد الصوتي في المملكة العربية السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية واحداً من أبرز وأجرأ التحولات الثقافية في العالم العربي. ففي إطار رؤية السعودية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تستثمر المملكة بقوة في مجالات الثقافة والترفيه والتكنولوجيا، في مسعى مزدوج يهدف من جهة إلى تنويع الاقتصاد الذي كان يعتمد لعقود على النفط، ومن جهة أخرى إلى فتح آفاق جديدة للتعبير الثقافي والإبداعي أمام الشباب السعودي. ويبرز الاقتصاد الصوتي بصفته عنصراً مؤثراً وفاعلاً في هذا التحول الاقتصادي والثقافي الشامل، وغالباً ما يُغفل دوره المهم. ويتشكل الاقتصاد الصوتي اليوم في مختلف مناطق المملكة، قائماً على الصوت بوصفه محركاً دافعاً لابتكار تجارب جديدة وصناعات ناشئة وحركات ثقافية يقودها الشباب. فقد بات الصوت هو الطريقة التي يتواصل بها السعوديون ويتنافسون ويبتكرون المحتوى، سواء في ساحات الرياضات الإلكترونية، أو خلال الفعاليات الغنائية الضخمة، أو حتى عند استخدام سماعات الرأس. وفي خضم هذا التحول، تقف شركة سوني شاهداً وفاعلاً رئيسياً في هذه الرحلة التطويرية.

التحول السعودي بقيادة العقول الشبابية

تمتلك المملكة واحدة من أصغر الفئات السكانية سناً في المنطقة، وهؤلاء الشباب هم اليوم من يعيدون رسم ملامح عمليات المشاركة والتفاعل والتعبير الثقافي. فالفعاليات الكبرى مثل موسم الرياض وبطولات الألعاب الإلكترونية والمهرجانات الموسيقية لم تعد مجرد عروض ترفيهية ضخمة، بل أصبحت نقاط تحول ثقافية تعبّر عن هوية هذا الجيل وطريقته في التواصل مع العالم.

ويمثل هذا الطلب المتزايد على التجارب الترفيهية التفاعلية والفعاليات الحية والمنصات الإبداعية الجديدة تحولاً ثقافياً تقوده الطاقة الصوتية[1]. وبعبارة أخرى، إن جودة الصوت اليوم قادرة على تحويل اللحظة العادية إلى تجربة لا تُنسى، أو العكس تماماً؛ فقد أصبح الصوت جوهر التجربة الثقافية ذاتها، لا تفصيلاً تقنياً هامشياً.

الصوت.. في قلب الترفيه والرياضات الإلكترونية

لا يقتصر دور الصوت على ملء المساحة السمعية في الحفلات الموسيقية والمهرجانات، بل يصيغ طبيعة الأجواء، ويعزز العاطفة المحمولة في الصوت، ويخلق لحظة جماعية واحدة تجمع الآلاف في موجة واحدة.

وفي عالم الموسيقى الترفيهية، تسير المملكة بخطىً متسارعة لتكون مركزاً عالمياً رائداً في استضافة الفعاليات الكبرى، مثل مهرجان مدل بيست ساوندستورم، وجدة وورلد فيست، بالإضافة إلى المواسم الثقافية في محافظتي العُلا وعسير. وتمزج هذه التجارب الموسيقية الضخمة بين الإيقاعات الإلكترونية الممزوجة بالأنغام العربية وأنواع الموسيقى العالمية مثل التكنو والهاوس والإندي بوب، والتي تتطلب جميعها أنظمة صوتية متقدمة عالمياً.

أما في الرياضات الإلكترونية، فقد أصبح الصوت عنصراً ترفيهياً وتنافسياً حاسماً. فالدقة الصوتية تسهم في تحسين أداء اللاعبين وتسريع استجابتهم، كما تعزز تجربة المتابعين وتجعلهم أكثر تفاعلاً مع أجواء المنافسة، بحسب دراسات شركة سوني إيه آي. وبالتالي، فإن الصوت العامل الأهم في التجربة باعتباره يمنحها طابعها المميز، بالنسبة للاعبين والجمهور على حدٍ سواء.

ومن الألعاب الإلكترونية إلى منصات البث الموسيقي واكتشاف الفنانين الجدد، بات واضحاً أن الشباب السعودي يصيغ ثقافته المعاصرة من خلال الطريقة التي يسمع بها العالم.

الارتقاء بتقنيات الصوت يخلق عالماً جديداً

ترى سوني دوماً بأن الصوت ليس مجرد أداة تقنية، بل هو عاطفة وذاكرة وثقافة حيّة. وتبرز هذه الرؤية الفريدة في منتجاتها المتطورة اليوم، مثل سلسلة ألت وسماعات الرأس دبليو إتش 1000 إكس إم 6 ومكبرات الصوت عالية الأداء، التي تدعم رسالة سوني في النهوض بنمط حياة الشباب السعودي وتجاربه الصوتية، سواء بشكلٍ فردي أو جماعي.

فمثلاً في ساحات الرياضات الإلكترونية، تعمل حلول الصوت من سوني على تعزيز دقة الأداء والتفاعل الغامر للجمهور؛ في حين ترتقي ابتكاراتها بالتجارب السمعية ضمن الفعاليات الموسيقية الضخمة، وتحولها إلى لحظات لا تُنسى، تلامس العاطفة وتحوِّل الأداء إلى تجربة حسية متكاملة. أما في الفضاءات الخاصة، فتمنح سوني المستمعين الجودة الغامرة نفسها، لتجعل من كل مقطع موسيقي أو تدوينة صوتية أو بث مباشر تجربة ثقافية قائمة بذاتها.

وباختصار، فإن سوني لا تصنع أجهزة تقليدية فحسب، وإنما تغيّر الطريقة التي يختبر بها الشباب السعودي الثقافة ويشعر بها.

السعودية … نجمةٌ ساطعةٌ تخرج عن المألوف

من المتوقع أن يشهد قطاع الترفيه في المملكة نمواً ليصل إلى 17.36 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، وذلك في ضوء التوسع المستمر في حجم بطولات الرياضات الإلكترونية والحفلات الموسيقية والمهرجانات وتنامي شعبيتها وتأثيرها. وفي صميم كل هذه التجارب، يبقى الصوت هو النبض الذي يمنحها الحياة.

تبرز الحاجة اليوم إلى مواصلة الابتكار دون توقف في ضوء استمرار الشباب السعودي في التجريب والإبداع ورفع سقف التوقعات. وانطلاقاً من اقترانها المستمر بالابتكار والتطور، لطالما تصدّرت سوني المشهد الثقافي العالمي للصوت، بدءاً من جهاز ووكمان الذي غيّر مفهوم الاستماع الشخصي للموسيقى، وصولاً إلى أنظمة الصوت الغامرة التي تنقل المستمع إلى قلب التجربة. وبذلك تستعد سوني لقيادة المرحلة القادمة من الاقتصاد الصوتي في المملكة، لترتقي بالتجارب الثقافية والإبداع وأساليب التواصل إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.

حسن العبيدان، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع الأجهزة التقنية في الشركة الإلكترونية الحديثة