الاقتصاد السعودي يوفر 1.34 مليون فرصة عمل معظمها للنساء

كشف تقرير رسمي حديث أن سوق العمل السعودي وفر خلال عام واحد فقط نحو 1.34 مليون وظيفة بمعدل 111.6 ألف وظيفة شهرياً بما يعادل 3.6 ألف وظيفة يومية وهو ما يظهر زخم الاقتصاد السعودي وتحقيقه أعلى معدل نمو عالمي مع جني بعض ثمار برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030.

وأظهرت بيانات التقرير الربعي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية ارتفاع اجمالي المشتركين بنهاية الربع الأول من العام 2023 إلى 10,416,782 مشترك على رأس العمل مقابل 9,077,480 مشترك على رأس العمل بنهاية الربع الأول من 2022، أي أن هناك 1,339,302 مشترك جديد خلال عام واحد فقط.

وأظهرت البيانات أيضاً أن هناك 252,361 سعودي مشترك جديد خلال عام موزعين ما بين 57,005 مشترك في القطاع الحكومي و195,356 مشترك جديد في القطاع الخاص، وهو ما يشير إلى التعافي الملحوظ للقطاع الخاص السعودي وقدرته على امتصاص الجزء الأكبر من السعوديين لينعكس بشكل كبير على معدلات البطالة بين السعوديين والتي انخفضت إلى أدنى مستوياتها بنهاية 2022 عند 8 بالمئة على بعد خطوة من مستهدف رؤية المملكة 2030 أدني من 7 بالمئة.

المرأة السعودية

تشير البيانات إلى أن المرأة السعودية استحوذت على نحو 63.2 بالمئة من المشتركين الجدد، حيث تم تسجيل عدد 159,391 مشتركة جديدة مقابل 92,970 مشترك جديد من الذكور، وهو ما يؤكد التحسن الكبير في مؤشرات التحاق المرأة السعودية في سوق العمل خاصة في القطاع الخاص الذي شهد دخول 136,079 سعودية للعمل بنسبة 85 بالمئة من اجمالي المشتركات السعوديات الجدد مقابل 15 بالمئة في القطاع الحكومي.

العمالة الوافدة

أظهر التقرير دخول نحو مليون وافد لسوق العمل لتعود معدلات نمو العمالة الوافدة للارتفاع مع النمو الاقتصادي القوي وحاجة الاقتصاد لتلك العمالة، حيث شهد القطاع الخاص دخول نحو 1.1 مليون وافد، فيما شهد القطاع الحكومي خروج نحو 21 ألف وافد في مؤشر على عمليات الاحلال بالسعوديين التي يشهدها القطاع الحكومي.