. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% خلال الربع الأول 2023

نما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال الربع الأول 2023 مقارنة بالربع نفسه من 2022

. .. by . ..
نما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول

نما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع نفسه من 2022 بحسب التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأحد.

ويعود هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وتسعى المملكة، وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على عائدات النفط وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن رؤيتها 2030.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد نمت الأنشطة النفطية للسعودية بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وخلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين بلغ معدل تصدير السعودية للنفط 7.658 مليون برميل يومياً، و7.455 مليون برميل يومياً على التوالي، بحسب بيانات مبادرة “جودي“.

وتطبق السعودية سياسة لخفض سقف إنتاج النفط، والتي أقرتها دول تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاؤها) منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وتستمر لغاية أواخر هذا العام. ومطلع أبريل/نيسان، كانت السعودية من بين دول بتحالف أوبك بلس اعتمدت خفض طوعي إضافي لإنتاجها بدءاً من شهر مايو/أيار الجاري وحتى نهاية العام.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا