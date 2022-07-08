تحديات الاقتصاد البريطاني بعد استقالة بوريس جونسون

استفاد الجنيه الاسترليني قليلا من أفاق هدوء الأزمة السياسية البريطانية وارتفع بنسبة بلغت 0.73% مقابل الدولار الأمريكي لكن الأصول البريطانية تعاني من ضعف كبير أمام المستثمرين.

فهناك النمو الضعيف والتضخم المرتفع وتقلبات عدم الاستقرار السياسي، والتي يترتب عليها عدم وجود فترة استقرار يلوح في الأفق للأصول البريطانية التي تكافح من أجل الحصول على اهتمام من المستثمرين.

ومع ذلك قد تستغرق خلافة بوريس جونسون شهورا عديدة في وقت تواجه المملكة المتحدة تضخمًا مرتفعًا أو تباطؤًا أو مخاطر ركود، وستكون القرارات المتعلقة بالضرائب والإنفاق وبريكست أساسية بحسب رويترز.



ورغم بروز شخصيات عديدة لخلافة بوريس جونسون في رئاسة الحزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية إلا أن أبرزهم قد يأتي من خلفية عسكرية وهو وزير الدفاع الحالي بن ولاس، وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته منظّمة «البيت المحافظ» لنشطاء «حزب المحافظين، إلا أن ذلك لن يقدم استقرارا مطلوبا لخامس أكبر اقتصاد عالمي وسط أزمته الحالية. وسيغاد رئيس الحكومة المستقيل تاركا اقتصاد بريطانيا وسط أزمات عديدة ومعقدة.

وسيتنحّى بوريس جونسون الذي يلقب بالمهرج من قبل منتقديه، ليترك منصبه رئيساً لوزراء بريطانيا، بعد فضائح لم تتوقف تسببت باستقالات شملت قيادات وشخصيات بارزة داخل «حزب المحافظين» الحاكم. صمد رئيس الحكومة الذي قاد بالتحايل والخداع حملة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حين حاول وفشل في أغسطس 2019 تجميد البرلمان لخمس أسابيع لمنع اطلاع الساسة البريطانيين على قواعد اتفاقية بريكست القانونية، ولم تضع خروقاته للأعراف حدا لمسيرته الحافلة بالقضايا المثيرة للجدل من توظيف أقاربه وأصدقاءه، وحتى الدفاع عن أي انتهاك يرتكبه مساعدوه وأعضاء حزبه وسوء سياسة إدارة وباء «كورونا»، التي تسببت بآلاف الوفيات التي كان يمكن تجنُّبها بسهولة فضلا عن الفساد في منحْ عقود الإمدادات الطبّية بأسلوب المحسوبيات والشللية لصالح المقربين. وبدأت متاعب جونسون مع قضية اتهم فيها بالمحاباة لصالح امرأة أمريكية.

وكانت صحيفة صنداي تايمز أول من نشر التفاصيل في عام 2018 وهي أن أركوري حصلت على 126 ألف جنيه استرليني من المال العام كمنح وامتيازات أخرى خلال تولي جونسون منصب عمدة لندن. ولاحقا أكدت الأمريكية جنيفر أركوري أنها كانت على علاقة غرامية برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما كان يشغل منصب عمدة لندن في الوقت الذي كان فيه مرتبطا بزوجته الثانية مارينا ويلر. وتشير الادعاءات إلى أن جينيفر قد انضمت إلى رحلات خارجية للبعثات التجارية الرسمية بقيادة جونسون عندما كان يشغل منصب عمدة لندن وأن شركتها تلقت آلاف الجنيهات على هيئة منح مالية.

وتوالت شبهات الفساد بعدها مثل قيام جونسون بالإنفاق السخي على شقته دون الإفصاح عن مصادر وكلفة الأثاث الفاخر فيها، وتلى ذلك منحه لرفاقه ربع الألقاب الممنوحة للمتبرعين لحزبه من أصدقائه السابقين بحسب صحيفة الغارديان في سبتمبر العام الماضي فيما قام جونسون بتعيين وزير لأنه قدم تبرعا لحزب المحافظين الذي اتهم بتوزيع عقود عامة من مخصصات مواجهة وباء كورونا المستجد للمتبرعين والأصدقاء. كما أن جونسون استخف بوباء كورونا المستجد وقدم مثالا سيئا لمواجهته حين ظهر على الشاشات يطالب بالمحافظة على المصافحة باليد كما يفعل هو دون الحاجة للهوس بالوباء، ثم أصيب بعدها فورا بعدوى الجائحة ذاتها.

وخلال فرض قيود الجائحة دافع جونسون عن وزير الصحة مات هانكوك العام الماضي بعد انتهكه قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا ونشرت صحيفة صورا تظهر تقبيل هانكوك لمساعدته داخل مكتبه في مخالفة واضحة للقواعد التي كان يدعو الناس لاحترامها من أجل التصدي للفيروس فيما تفرض غرامات باهظة على الناس العاديين. وفي أبريل الماضي أصبح بوريس جونسون أول رئيس حكومة ينال مخالفة من الشرطة لمخالفته قيود كورونا المستجد بإقامة حفلة صاخبة ضمن انتهاكات منظمة للقيود. وأعقب ذلك الكشف عن قيام جونسون برحلات لإجازته على حساب متبرعين لحزبه قام بتوظيفهم في الحكومة مثل ديفيد روس وزاك غولد سميث.

وأعقب ذلك قضية أوين باترسون، الذي كان يواجه تعليق عضويته في البرلمان لمدة 30 يوما بعد اتهامه بالخرق “الفاضح” للقواعد، لكن بوريس طالب بتغيير القواعد بدلا من معاقبة باترسون وكانت لجنة قد خلصت في تحقيقها إلى أن باترسون وضع البرلمان في موقف شبهة مع مواصلته لعمله مستشاراً لشركتين، وقيامه بالضغط على الوزراء للحصول على معاملة تفضيلية لهاتين الشركتين. بعد ذلك وأكد داونينج ستريت أن أعضاء فريق بوريس جونسون تدخلوا بعد نشر قصة عن زوجته كاري في صحيفة التايمز زعمت أن جونسون حاول تنصيب كاري في وظيفة في وزارة الخارجية عندما كان وزيرا للخارجية، وفجأة اختفت القصة من الطبعات اللاحقة من الصحيفة.

نهاية “المهرج الذي يحاكي ترامب” أو المهرّج بوجو كما يوصف، جاءت أخيرا بعد قضية تحرش أدت إلى موجة استقالات واسعة أطلقها وزيران بارزان، هما ساجد جاويد وريشي سوناك، قبل أن يَلحق بهما آخرون من الوزراء وكبار موظّفي الحكومة. وكانت الحادثة قد وقعت في لندن مساء الـ29 من يونيو الماضي حين أمضى كريس بينشر، نائب رئيس «حزب المحافظين» سهرة في نادٍ خاص في لندن وقام بالتحرّش بشابَّين هناك. أنكر جونسون علمه بصيت بينشر السيء قبل تعيينه رغم أنه صاحب سجل حافل بالاتهامات بالتحرش، ولكن إنكاره لم يصمد مع اتضاح عدم صحة ذلك مما أجبر جونسون على الاعتذار رسميا.