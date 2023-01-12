الاعلان عن منتدى الاستثمار السعودي – العماني في الرياض

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية أنها ستنظم في الأول من شباط/فبراير المقبل، “منتدى الاستثمار السعودي – العماني” في مدينة الرياض، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والعمانية وممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين.

وأشارت الوزارة في بيان لها أن أعمال المنتدى تتضمن جلسات حوارية لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين، مثل:

الطاقة المتجددة

سلاسل الإمداد

السياحة، والعقار

النقل والخدمات اللوجستية

وغيرها من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك في دفع وتسريع حجم تدفقات الاستثمارات بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري.

منتدى الاستثمار مرتبط برؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040

كما سيستعرض المنتدى أبرز تطورات بيئة الأعمال والاستثمار المرتبطة برؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، بالإضافة إلى المدن والمناطق الصناعية في المملكة وعمان.

وسيتخلله اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

من جهة أخرى، تنظم الوزارة معرض الصناعات السعودي العماني بمشاركة الجهات الحكومية من البلدين وأبرز الشركات السعودية والعمانية لعرض المنتجات والصناعات لكلا البلدين، حيث ستستعرض كل جهة وشركة خدماتها ومنتجاتها، إضافةً إلى ورش العمل التي ستناقش مواضيع ذات أهمية بين البلدين, وسيتم استقبال الزوار في هذا المعرض بين 1 و4 شباط/المقبل.