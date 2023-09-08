27 سبتمبر موعداً للإعلان عن مستضيفي نسختي كأس أمم أفريقيا 2025 و2027 (كاف)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنه سيحسم مكان إقامة نسختي كأس أمم أفريقيا 2025 و2027 بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك في أعقاب اجتماع لجنته التنفيذية بالقاهرة الخميس.

في هذا السياق، قال رئيس (كاف) الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي في أعقاب جلسة للجنة التنفيذية الخميس: “سنلتقي مرة أخرى في القاهرة يوم الأربعاء 27 أيلول/سبتمبر 2023، لمناقشة واتخاذ قرارات بشأن البلدين الذين سيمنح لهما استضافة كأس أمم أفريقيا 2025 و2027”.

وتابع: “كما ستستضيف الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، في الأسابيع المقبلة، الاجتماع الأول لاتحاد الأندية الأفريقية (ACA) الذي يمثل أكثر أندية كرة القدم نجاحا وأكبر أندية كرة القدم في أفريقيا”.

ويتنافس كل من الجزائر والمغرب حول استضافة نسخة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تم سحب تنظيمها من غينيا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة التي تضم 24 منتخبا، وتأجل البت بهذا الشأن مرات عدة. إلى جانب البلدين المغاربيين، ترشّحت نيجيريا وبنين في ملف مشترك.

وبالنسبة إلى نسخة كأس أمم أفريقيا 2027، فقد ترشّحت الجزائر أيضا، حيث ستتنافس إذا لم تنجح في استضافة نسخة 2025، مع ملفات لكل من السنغال وبوتسوانا وآخر مشترك لـ”شرق أفريقيا” بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ودون الإشارة لأزمة الاتحاد القاري حول حقوق البث مع شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، ذكر بيان (كاف) نقلا عن موتسيبي أن اللجنة التنفيذية “اتخذت قرارات مهمة بالإجماع من شأنها أن تساهم بشكل كبير في استدامة كرة القدم، وقدرتها التنافسية العالمية وجاذبيتها في القارة الأفريقية”.

كما كشف مصدر باللجنة التنفيذية أن موتسيبي أطلع اللجنة على الخطاب المرسل من الاتحاد إلى شبكة “بي ان سبورتس” بشأن فسخ التعاقد المبرم بين الجانبين في 2017، والذي من المفترض أن يستمر حتى 2029.

وأكد نفس المصدر أن (كاف) أرسل بالفعل إلى الشبكة القطرية في مستهل الشهر الحالي خطابا بفسخ التعاقد الذي تم إبرامه في 2017 بمقابل يبلغ 415 مليون دولار، ويمتد التعاقد الذي تحصل بموجبه “بي إن سبورتس” على حق نقل مباريات البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لمدة 12 عاما.

يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق مسابقات (كاف) للأندية، وتحديدا دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وهي البطولات التي تنقلها بي ان سبورتس حصريا، وقبل أربعة أشهر من كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وهي البطولة المفترض أن تنقلها الشبكة القطرية كذلك.

وارتبط (كاف) بتعاقد شراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في الفترة الأخيرة، وبموجبه ستستضيف المملكة العربية السعودية مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري في منتصف الشهر الجاري بمدينة الطائف.

كذلك، أوردت تقارير أن شبكة “إس إس سي” (SSC) السعودية حصلت بالفعل على حق نقل مباريات بطولة الدوري الأفريقي، وهي البطولة المستحدثة التي ينظمها الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع نظيره الدولي (فيفا)، وتجمع بين أفضل 8 أندية في القارة اعتبارا من يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وتعد بطولة الدوري الأفريقي بمثابة البديل عن بطولة دوري السوبر التي يرغب (فيفا) في تنظيمها بالقارة السمراء.