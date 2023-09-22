ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بعد الاعتداء على الكويتي.. أردوغان يتوعد..

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
الاعتداء على الكويتي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن مرتكبي الاعتداءات الدنيئة ضد السياح في تركيا سينالون العقوبة اللازمة أمام القضاء، في أعقاب حادثة الاعتداء على الكويتي منذ عدة أيام، وعدة اعتداءات أخرى حصلت هذا العام، وجاء ذلك خلال تصريح أدلى به للصحفيين في ختام زيارته إلى ولاية نيويورك الأمريكية.

وأكد أردوغان: “أن تركيا دولة قانون ومرتكبو الاعتداءات الدنيئة ضد ضيوفنا سينالون العقوبات اللازمة أمام القانون”.

وتابع: “الشيء الذي أصر عليه دائماً، هو أننا نحتاج إلى استخدام اللغة التي يفهمها السائحون في اللافتات والإشارات وبالأخص في المناطق السياحية، ولا نستطيع أن نسير بنفس الطريق الذي تسير فيه المعارضة”.

وأردف: “من المؤسف أن العنصرية والعداء للإسلام من بين المشاكل الرئيسية التي يعاني منها العالم، ويؤسفنا أن نرى فيروس العنصرية الذي ينتشر بسرعة في الدول الأوروبية التي تسوق نفسها على أنها مهد الحضارة، قد تحول إلى وباء عالمي”.

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وأضاف: “بلادنا أيضا تتأثر بهذا الوباء لقد نجحت الدوائر التي تريد نشر كراهية الأجانب في الغرب ببعض الأماكن، وفي بلادنا ممثلون لتلك الدوائر، لكن عليهم أن يعلموا بأن ألغامهم هذه لن تتفجر في تركيا”.

وأكد: أن الجهات الأمنية في تركيا تتخذ أقصى الحذر من مثل هذه الاستفزازات وتكثف إجراءاتها يوما بعد يوم، وأن هناك محاولة لخلق تصور بأن الأحداث الفردية التي تغذيها الفئات المهمشة، يتم تنفيذها ودعمها من قبل المجتمع بكامله.

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