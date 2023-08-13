أعلنت منصة “مساند” لخدمات العمالة المنزلية بالمملكة، أن عدد الدول المتاح الاستقدام منها يصل إلى 29 دولة.



وتصدرت باكستان، بنجلاديش، الفلبين، الهند، إثيوبيا، قائمة الدول الأكثر استقدامًا للمملكة خلال شهر يوليو الماضي.





وبلغ عدد العقود خلال الشهر الماضي 75 ألفًا و653 عقدًا، في حين جرى استقبال 132 ألفًا و726 سيرة ذاتية، وفقًا لملخص قطاع الاستقدام في شهر يوليو 2023.





وكانت المهن الأكثر استقدامًا: عمال منزلين “رجال ونساء”، حارس منزلي، وسائق خاص، ومزارع منزلي، وطباخ منزلي وفقاً لـموقع “تواصل”الأخباري.



وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط مدة رد مكاتب الاستقدام على طلبات العملاء 90 دقيقة.





يذكر أن مساند هي أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ويهدف إلى متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام عبر تطبيقات تقنية مبتكرة، وخدمات إلكترونية تستهدف مقدمي الخدمات والعملاء.



