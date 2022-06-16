الاستراتيجية التي تتبعها المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط لقيادة التغيير السلوكي

شديد حداد، مدير الاستراتيجية والعمليات لدى شركة بين أند كومباني الشرق الأوسط وتريسي ثوركو، شريك خبير لدى بين أند كومباني أتلانتا

عملت شركة جوجل قبل بضعة سنوات على تعليق لافتة في كافيتريا شهيرة تستقطب الذواقة، وشرحت من خلالها أن الأفراد الذين يمتلكون أطباقاً أكبر يميلون إلى تناول المزيد من الطعام. وكانت النتيجة أن معدل استخدام الأطباق الصغيرة ازداد بسرعة وبمقدار النصف، ليصل إلى 32% من إجمالي الأطباق المستخدمة. لذلك يُمكننا القول إن إشارة بسيطة ودقيقة تدفع الناس إلى اتخاذ قرارات أفضل والتصرف وفق منهجية مدروسة أكثر.

استنادًا إلى الأبحاث والدراسات من مجال الاقتصاد السلوكي، شهدت منهجية اتباع التنبيهات أثراً كبيراً على امتداد السنوات الماضية. وساهم كتاب Nudge الذي أُصدر في عام 2009 في انتشار التنبيهات كأداة لتغيير السلوك، إذ يهدف الكتاب إلى تعزيز اتخاذ القرارات الصائبة في مجال الصحة والثروة والسعادة، والذي ألفه خبير الاقتصاد ريتشارد ثالر الحائز على جائزة نوبل، وكاس سنشتاين، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، حيث عمل الثنائي خلال العام الماضي على تحديث الإصدار ليغدو الكتاب الأفضل مبيعاً، ونشره تحت عنوان Nudge: The Final Edition.

تُحدث التنبيهات المصممة وفق قواعد مدروسة أثراً كبيراً ينعكس إيجاباً على نهج السلوك والخيارات التي يتخذها الأفراد، ولكن هذه الطريقة يُمكن أن تكون غير كافية في بعض الأحيان. وقال ثالر: “يُعد التنبيه جزءاً من الحل لأي مشكلة، ولكنه ليس الحل المطلق لها”.

وفي إطار السلوكيات المعقدة، فإن منهجية التنبيهات تسير وفق خطوات مدروسة، ليكون لها تأثير فاعل لتغيير السلوكيات السلبية المتبعة، فالكثير من تلك العادات والسلوكيات غُيرت بفضل منهجية اتبعها العلماء الأكاديميون نذكر منهم ويندي وود، وبي جي فوغ، وكاثرين ميلكمان، وغيرهم الكثيرين.

تدعم الأبحاث المستمدة من العلوم السلوكية المعرفية، الأدوات التي تؤدي إلى تغييرات في العادات الشخصية، مثل: نظام Noom الغذائي وشركة Fitbit لممارسة الرياضة. ويُعد التغيير في النظام الخاص للأفراد أمراً معقداً، من خلال متابعة المئات، أو حتى الآلاف، من الأشخاص الذين يغيرون سلوكياتهم باتباع طرق متنوعة ويُمكن وصف بعضها بالمعقدة. ويكمن التحدي الأبرز في هذا المجال في تصميم مناهج تحفّز الفرد على اتباع العادات السليمة وتبعده عن اتباع السلوكيات الخاطئة، وتنال رضا الجمهور وتأكيده عندما يكون لها أثر إيجابي في تغيير مسار سلوكيات الأفراد.

تُعتبر الأساليب التقليدية، مثل: توفير فرص للتواصل والتدريب، أمراً أساسياً لتسهيل التغيير في نظام الأفراد، ولكنها غالباً تكون غير كافية، ويُمكن أن تساعد التنبيهات في هذا المجال. أدرك بورهوس فريدريك سكينر، اختصاصي علم النفس وتحليل السلوك، أهمية التعزيز الإيجابي منذ زمن بعيد. فنحن نتصرف وفق طريقة معينة لأن نتائجها تكون لصالحنا، وتتصف أنها الأسهل والأسرع والأكثر أماناً، ويُمكن أن يكون سلوك حصلنا عليه من خلال اتباعه على الثناء والتقدير مما رسخه في أذهاننا ليكون هو التصرف الوحيد الصحيح.

وفي حال أردنا تغيير هذا السلوك إلى أسلوب أكثر انسجاماً مع الأهداف طويلة المدى، وربما وفق طرق أصعب أو أبطأ، يجب أن نجد أساليب إيجابية.

يوجد ثلاث فئات من منهاج التعزيز الإيجابي، وتشمل: الرضا الجوهري، والاعتراف الشخصي، والمكافآت المؤسسية.

يشكّل الرضا الجوهري نتيجة طبيعية للسلوك الذي يراه الفرد فعالاً، ويؤدي إلى تحقيق الإنجاز الشخصي، سواء كان ذلك لمساعدة العميل في حل مشكلة أو إحراز تقدّم نحو الهدف بخطوة صغيرة في كل مرة، فالرضا الجوهري يشجعنا لمتابعة المسير.

يُمكن أن نواجه الكثير من التحديات التي تعوق تقدّم الفرد، والتي تشمل الأولويات المتنافسة، والعمليات المعقدة، والأدوات غير الفعّالة، والافتقار إلى الاستقلالية المناسبة، أو عدم وجود إحساس مشترك بالهدف.

يُعتبر الاعتراف الشخصي عاملاً أساسياً في منهجية التواصل مع الأشخاص المهمين في حياتنا اليومية. فالتقدير الصادق من الزميل أو العميل أو المدير يشكّل أمراً مهمًا. ويمثّل اتباع مبدأ الحلقات السريعة في إبداء الملاحظات ضمن الروتين اليومي أحد الطرق المبتكرة للتأكد من أن أفراد المجتمع يسمعون صوتنا، ويُمكن تشبيهها بنظام Net Promoter الكفيل بربط الموظفين مع العملاء والاستجابة لطروحاتهم.

المكافآت المؤسسية الرسمية والتي تشمل الحوافز، والعوائد النقدية وغير النقدية نتيجة الالتزام بالمعايير المهنية، تُعد أمراً مهمًا ولكنها بصورة عامة ليست كافية لتغيير السلوك بمفردها. وهذه الآليات تُصنّف بتركيزها على النتائج بدلاً من السلوك، وذلك لأنها تحدث على نحوٍ نوعي غير متكرر نسبياً. فعلى سبيل المثال مراجعة الأجور تُجرى في نهاية السنة المالية، ما يجعل ربطها بسلوك معين أمراً غاية في الصعوبة.

بعد استعراض الفئات الثلاثة من منهاج التعزيز الإيجابي، تمنح الشركات لنفسها أفضل فرصة لدعم السلوكيات الجديدة التي يكون لها دور فعّال بنجاح، وتتبنى نموذج آجايل المرن، من خلال الاعتماد على الفئات الثلاثة معاً في آن واحد، إذ يجري تعزيز الرضا الجوهري لأن نموذج آجايل يربط عمل الفرد بأهداف تنظيمية فعّالة، عبر تقسيم هذا العمل إلى خطوات أصغر قابلة للتحقيق.

يستفيد النموذج المرن من التعزيزات الشخصية، فإبداء الملاحظات هي ممارسة مرنة تتجسد في مشاركة الملاحظات بشكل علني في نهاية التجربة حول الأفكار التي لاقت نجاحاً كبيراً والنقاط التي توجب العمل عليها بصورة أفضل. وبمرور الوقت ستصل المؤسسات إلى مرحلة من المرونة، تشجع على إعادة التفكير في كيفية توزيع المكافآت المؤسسية، عبر تصميم أداة لقياس مدى المساهمات الفردية وكيفية تعويض الفرد، وفق طريقة لا تعوق خطة عمل المؤسسة ودون التأثير على نموذج آجايل.

يساهم طرح أفكار جديدة في تطوير علم السلوك للشركات، ويؤدي إلى اتباع مناهج جديدة ومفيدة لمواجهة التحديات التي تعوق التغيير الإيجابي للسلوك. ومن خلال اتباع نهج العلماء، ممن ذكروا في سطورنا السابقة، وعبر الجمع بين الاستراتيجيات الممنهجة التي تشمل التنبيهات والمعززات الإيجابية، يُمكن للشركات إحداث تغيير كبير في السلوكيات، مما يعود بالنفع على الموظفين والعملاء، ويساهم في تعزيز ريادة الأعمال.