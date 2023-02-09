سامر باطر by سامر باطر

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ناشط يكشف سبل تسريع الاستجابة لفاجعة مآسي الزلزال في سوريا فهل أصاب فعلا؟

سامر باطر by سامر باطر

فيما نقلت تقارير صحفية عن ضغوط أمريكية لمنع الدول العربية والغربية من تقديم المساعدات مع التلويح بالقيود والعقوبات الأمريكية ضد سوريا، تحرك الناشط السوري المعروف باسم أدم لشرح كيفية الضغط على المنظمات الدولية للاستجابة للمساهمة في إغاثة المناطق المنكوبة في سوريا. لكنه أخطأ في فهم العقوبات الأمريكية التي تشمل الأدوية بقانون أمريكي ضمن أحدث العقوبات، يمنع يمنع حتى بعض الأدوية التي تستخدم في العمليات الجراحية للتخدير، بل قد يعجز مرضى السرطان قريباً عن الحصول على جرعاتهم الكيماوية بسهولة، فيما قد تتوقّف غرف العمليات في المستشفيات العامّة والخاصة عن إجراء العمليات الجراحية لنقص المواد المخدِّرة بحسب مصادر طبية.

وما الفتور الأمريكي سواء كان في الإعلام أو في تصريحات الإدارة الأمريكية إلا دليل على اصرار الولايات المتحدة على عدم كسر العزلة والقيود عن سوريا بذريعة استثمار ملفّات عديدة؛ من بينها ملفّ «الكيماوي»

وكان مسؤولون لبنانيون قد زاروا سوريا وأوضحوا أن لبنان بدأ باستقبال المساعدات في مرافقه الجوية والبرية وإعفائها من الرسوم الجمركية ورسوم العبور، وكذلك إعفاء وزارة الخارجية للقادمين إلى سوريا عبر لبنان من تأشيرات الدخول، لسحب ذريعة شركات الطيران والشحن البحري الممتنعة عن القدوم إلى سوريا لأن شركات التأمين ترفض تغطيتها بحسب صحيفة الأخبار. كما بادر لبنان بإرسال معدات ثقيلة يستخدمها المقاولون في القطاع الخاص ومزوّدة برافعاتٍ ضخمة لرفع الأنقاض.

https://www.facebook.com/adm.lotta/videos/736370051219583

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...