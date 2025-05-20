الاستثمار والابتكار: “اصنع في الإمارات” يدفع عجلة التنمية الصناعية والمواهب الوطنية

، مع التركيز على تعزيز المواهب الوطنية ودعم القطاع الصناعي. يُقام الحدث في مركز أدنيك بأبوظبي، ويستضيف أكثر من 720 عارضًا، وذلك تحت شعار “أثر برنامج المحتوى الوطني – التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية”.

شراكات كبرى وتطورات نوعية

شهد اليوم الثاني توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العالمية القابضة ومجموعة مزارع العين بقيمة 1.8 مليار درهم لدعم استراتيجية الأمن الغذائي للإمارات. كما وقعت شركة “إي آند” اتفاقية مع “أليريا” لتقديم حلول ذكاء اصطناعي مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية.

دعم الحرف اليدوية والمواصلات الكهربائية

وقّعت وزارة الثقافة عدة مذكرات تعاون في معرض الحرف اليدوية الإماراتية لتعزيز التراث الإماراتي. وفي مجال المواصلات الكهربائية، أعلنت العلامة الإماراتية “أي دادي” عن شراكة استراتيجية مع شركة “روبست” لتصنيع بطاريات متطورة لدراجتها الكهربائية الجديدة “أي دادي إكس 7″، في خطوة نحو بناء نظام مواصلات كهربائية محلي بالكامل.

منصات للتوظيف والابتكار

انطلق اليوم معرض مُصنعين للوظائف، لربط الكفاءات الإماراتية بالشركات الصناعية الرائدة. واستضافت قاعة الرؤية جلسات نقاشية مع رواد أعمال إماراتيين، بينما ركزت جلسات قاعة الزخم على التكنولوجيا الناشئة ومساهمات الإمارات في استكشاف الفضاء.

وتُواصل فعاليات “اصنع في الإمارات” دورها كمركز محوري للاستثمار والتعاون الصناعي، إذ تضم قسمًا مخصصًا لأبرز الممكنات الاقتصادية. يشمل هذا القسم جهات بارزة مثل المجموعة العالمية القابضة، وبنك أبوظبي الأول، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشركة مبادلة للاستثمار، ومكتب أبوظبي للتصدير، ومجموعة كيزاد، وغيرها. فيما شهد معرض قطاع الحرف اليدوية الإماراتية المرافق للحدث، تجمعًا للحرفيين والمؤسسات الثقافية ورواد الأعمال، يهدف إلى إحياء الحرف الإماراتية التقليدية مثل التلي، والخوص، والخناجر، ومنتجات الجلود الصديقة للبيئة، وقد سلّطت هيئة الثقافة والفنون في دبي الضوء على أهمية نقل هذا التراث للأجيال القادمة، بينما عرضت الخزنة للجلود أمثلة عملية لدمج الابتكار بالحرف التقليدية.

كما انطلق اليوم معرض مُصنعين للوظائف، وهو منصة مخصصة لربط الكفاءات الإماراتية بالشركات الصناعية الرائدة، بينما استضافت قاعة الرؤية جلسات نقاشية رفيعة المستوى مع رواد أعمال إماراتيين ناجحين، في حين ركزت جلسات قاعة الزخم على استعراض التكنولوجيا الناشئة ومساهمات الإمارات في مجال استكشاف الفضاء. يُشار إلى أن فعاليات الدورة الرابعة من اصنع في الإمارات تستمر حتى الـ 22 مايو الحالي، مؤكدة على ترسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالميًا للصناعة والابتكار.