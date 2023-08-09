خدمة جديدة لإدارة الثروات والاستثمار في العملات الرقمية

أعلنت بايبت Bybit ، منصة تداول العملات الرقمية والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق خدمتها الجديدة لإدارة الثروات. وجاءت هذه الخدمة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين المميزين، إذ تقدم الخدمة حلولاً مصممة حسب الطلب وفقاً لاحتياجات كل مستخدم وعوائد جذابة مع أقل قدر ممكن من المخاطر.

وتهدف خدمة إدارة الثروات من بايبت لتقديم عائدات مستقرة عبر استراتيجيات متطورة وقدرات عالية على إدارة المخاطر، بصرف النظر عن حالة السوق. وتضم الخدمة حلولاً مخصصة تساعد المستثمرين على تحقيق أهدافهم والتعامل مع المخاطر، بما يتيح لهم إيجاد مسارات مجدية لدفع استثمارهم نحو النجاح.

وانطلاقاً من إدراكها لأهمية حماية رأس المال، تسخر خدمة إدارة الثروات من بايبت منهجية منخفضة المخاطر، وتقدم للمستخدمين بيئة آمنة لتحقيق نمو طويل الأجل. وتعتزم المنصة إطلاق خدمتها هذه على مرحلتين، حيث تمثل مساحة التمويل Fund Pool الخطوة الأولى، وتوفر وصولاً نحو أصول متنوعة مدارة من قبل الخبراء في القطاع. وعقب ذلك، ستقدم بايبت منتجات مهيكلة، موسعة آفاق الاستثمار لمستخدميها.

وتقدم خدمة إدارة الثروات الجديدة العديد من السبل لنمو الأصول، وتمكن المستثمرين من الخوض في مشهد العملات الرقمية بثقة تامة. وتمثل هذه الخدمة منصة شاملة يمكن لجميع المستخدمين الوصول إليها وتقدم أيضاً فوائد لا تضاهى للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية عبر منظومة مخصصة لكبار الشخصيات.

وفي هذا السياق، قال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة بايبت: “يسعدنا إطلاق خدمة إدارة الثروات الجديدة من Bybit، التي تجسد مدى تطور وجاذبية الاستثمار في العملات الرقمية. وعبر توفير خيارات مخصصة ومصممة حسب الطلب، وعوائد مستقرة، واستراتيجيات خفض المخاطر، تقدم خدمتنا الجديدة وصولاً يسيراً لفرص هائلة في سوق العملات الرقمية”.