الاستثمار في الذهب بين مؤيد ومعارض.. وجهان للحقيقة

يتحير غالبية الناس في إيجاد طريقة لاستثمار أموالهم، وتكون طموحاتهم ربما أقل وقت الأزمات الاقتصادية بالسعي فقط للحفاظ على مدخراتهم وعدم الخسارة.

والشائع منذ القدم لدى معظمنا حتى بدون أي معرفة بعلم الاقتصاد وطرق الاستثمار أن الذهب هو من الوسائل الآمنة لحفظ المال، فغالبا لا تقل قيمة هذا المعدن مع الزمن، بل على العكس تتسارع أحياناً في زيادتها.. فما الحقيقة في هذا الامر؟..



الذهب يحصّنك

مع زيادة التضخم ، يميل المستثمرون إلى اللجوء إلى خيارات الاستثمار مثل الذهب للتحوط بأنفسهم، نظرًا لارتفاع الأسعار وقد يكون الوقت مناسبًا لتقييم كيفية توفير المال عند التفكير في الاستثمار في الذهب.

ويعدد تقرير حديث نشرته شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية مزايا شراء الذهب، سواء بشكل مباشر كالعملات الذهبية أو شراء أسهم الصناديق المتداولة في بورصة الذهب مما يوفر عليك عناء تخزينه ومنها:

• شراء الذهب وحيازته أمر سهل.

• لا يدعو للقلق بشأن تقارير الأرباح والمدفوعات.

• وظيفة الذهب الرئيسية بسيطة.

• ملاذ آمن للأموال في الأوقات المضطربة مع ارتفاع التضخم ومخاوف الركود.

• يميل الذهب إلى الاحتفاظ بقيمته لفترة أطول من العديد من أنواع الأصول الأخرى.

متى يكون من المفيد شراء الذهب؟

يقول تقرير “سي بي إس نيوز” إنه من المعروف أن الذهب يرتبط ارتباطًا سلبيًا بالأسهم ، مما يعني أنه عندما تنخفض سوق الأسهم ، غالبًا ما يرتفع الذهب.

ويشير إلى أنه ربما هذا هو السبب في أن الاستثمار في الذهب خلال فترة الركود قد يكون منطقيًا.

ووفقًا لبيانات موقع “”GoldSilver:

• ارتفع سعر الذهب خلال ستة من أكبر ثمانية انهيارات في سوق الأسهم على مدار العقود الأربعة الماضية.

• خلال فترة الركود من 9 أكتوبر 2007 حتى 9 مارس 2009 ، انخفض مؤشر S&P 500 (ستاندارد آند بورز) بنسبة 56.8 في المائة.

• في المقابل ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 25.5 في المائة، خلال نفس الفترة.

• تحليل متوسط الأداء اليومي للذهب بين عامي 1975 و2021 في الولايات المتحدة أظهر أن يناير ومارس وأوائل أبريل ومنتصف يونيو إلى أوائل يوليو هي أفضل الأوقات لشراء الذهب.

فشل الاستثمار في الذهب..

يستشهد العديد من محبي الذهب بالطبيعة المقلقة للعملات سواء المحلية او الأجنبية التي لا يدعمها أي شيء حقيقي، ويقولون ما هي القيمة التي يمكن أن تكون عليها العملة إذا كان بإمكانك طباعتها بكمية غير محدودة؟.

5 أسباب لا تجعل الذهب الأفضل:

يقول الصحفي الاقتصادي جون ديفين في موقع “”US News Money الأمريكي في تحليل حول الاستثمار في شراء الذهب مقابل الاستثمارات الأخرى: إنه بإلقاء نظرة فاحصة على صفات الذهب كاستثمار، من السهل معرفة خمس خصائص توضح سبب فشل الاستثمار في الذهب.

• العوائد طويلة الأجل ضعيفة: يتراجع الذهب يتراجع عن أداء الأسهم في جميع بيئات أسعار الفائدة، على الرغم من مكانته الشعبية المشهورة كتحوط ضد التضخم.

• كيف تقدر الذهب؟: “يتم تحديد قيمة الذهب من خلال العرض والطلب، وهو أمر يصعب للغاية التنبؤ به، ويرتفع الطلب عادة بناءً على الخوف وليس على الأساسيات”.

• استثمارات الذهب لا تتخلص من النقد: من العيوب الرئيسية للاستثمار في الذهب عدم وجود تدفقات نقدية دورية للمستثمر، فلا توجد توزيعات أرباح نقدية منتظمة أو مدفوعات قسائم مستحقة لمستثمري الذهب”.

• الذهب له فائدة فعلية قليلة: المعدن اللين المشهور يخسر أمام معادن أخرى مثل الفضة، والتي تستخدم بشكل متكرر في منتجات تتراوح من الإلكترونيات إلى الأجهزة الطبية إلى الألواح الشمسية.

• الذهب غير فعال: الذهب من الأصول المادية التي يميل الناس إلى تخزينها، فهناك تكاليف تخزين، وغالبًا ما تكون تكاليف الأمان حيث يميل الساخطون إلى سرقتها.