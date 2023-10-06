الباب مفتوح أمام الإمارات والسعودية للاستثمار في دوري كرة السلة الأميركي

نشرت وكالة “بلومبرغ” تقريراً حول امكانية حصول استثمارات إماراتية وسعودية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ونقلت “بلومبرغ” عن نائب رئيس رابطة الدوري، مارك تاتوم، قوله إنه يرى الفرصة سانحة أمام صناديق الثروة السيادية من أبوظبي والرياض للحصول على حصة أقلية خاملة (20% أول أقل) في فرق الدوري. وقد تأتي هذه الخطوة بعد صفقة جهاز قطر للاستثمار التي حصلت بموجبها على حصة تناهز 5% في الشركة الأم لفريق واشنطن ويزاردز.

وقال تاتوم في أبوظبي، على هامش استضافة العاصمة الإماراتية للقاء مينيسوتا تمبروولفز ودالاس مافريكس في أول مباراتين قبل انطلاق الموسم الجديد: “لم تجر مناقشات محددة على مستوى الرابطة حول هذا الأمر، لكن إذا نوقشت صفقات على مستوى الأندية، فسيتعين على الفريق تقديم ذلك إلينا حتى نتخذ الإجراءات الرسمية اللازمة، ونفحص خلفية مقدمي العروض بشكل شامل كما نفعل مع أي مستثمر”.

وحول المحادثات المتوقعة بين أصحاب الفرق والمشترين المحتملين، أضاف: “توجد رغبة كبيرة بالفعل من جانب المستثمرين المؤسسيين”.

وتسعى دول الخليج العربي للاستثمار في الرياضة، حيث تمتلك قطر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، في حين توجهت الإمارات والسعودية باتجاه الدوري الإنكليزي الممتاز من باب مانشستر سيتي للأولى، ونيوكاسل للثانية.

وكشفت السعودية عن نيتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 وهو ما نال دعماً واسعاً من الكثير من الاتحادات القارية والمحلية، وذلك بعد النجاح المبهر لقطر بتنظيم مونديال 2022، واسناد مهمة كأس العالم للمغرب مع إسبانيا والبرتغال.

وبعيداً عن كرة القدم، ساهمت ثروات الخليج في تحسين اقتصاديات الرياضات الأخرى، بما في ذلك الغولف. وباتت كرة السلة أيضاً على رادارها.

في وقت سابق من هذا العام، نشرت “بلومبرغ” أن المديرين التنفيذيين في شركة “مبادلة للاستثمار” من أبوظبي أبدوا اهتمامهم بملكية أندية في دوري كرة السلة الأميركي.

وبعد عدة أشهر من استضافة أبوظبي أول مباريات ما قبل الموسم للدوري في الشرق الأوسط؛ سمحت الرابطة في كانون الأول/ديسمبر الماضي لصناديق الثروة السيادية بشراء ما يصل إلى 20% من امتيازات الفرق الرياضية. ويمكن للمستثمرين المؤسسيين الاحتفاظ بحصص حتى خمسة امتيازات في آن واحد.

وخلال الشهر الماضي، نشرت بلومبرغ أنباء عن طرح حصة كبيرة من فريق غولدن ستيت ووريرز للبيع، مع تقييم محتمل يناهز 7 مليارات دولار، فيما قال تاتوم إنها مسألة وقت فقط قبل أن يتجاوز تقييم الفريق 10 مليارات دولار.

واختتم: “الكثير من المستثمرين متفائلون بشأن النمو المستمر لدوري كرة السلة الأميركي، وارتفاع تقييمات هذه الامتيازات”.