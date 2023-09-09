الاستثمار العقاري في أبوظبي.. بيع 3 مبان خلال 24 ساعة فقط

يبدو أن الاستثمار العقاري في أبوظبي ينتعش، حيث أعلنت الدار العقارية بيع 3 مبانٍ في غضون 24 ساعة فقط من طرحها ضمن المرحلة الأولى من مشروع “غاردينيا باي”.

واستحوذ المشترون غير المقيمين على نسبة 23% من إجمالي المبيعات، والمقيمون داخل الدولة على نسبة 40%، فيما استحوذ المواطنون على نسبة الــ37% المتبقية.

الدار العقارية

وكانت نسبة 35% من المبيعات من نصيب الإناث، بينما استحوذ الذكور على نسبة 65%، ووصلت نسبة المشترين دون 45 عاماً إلى 71%.

ويقع المجتمع السكني في الجهة المقابلة لحديقة ياس، المنتزه العائلي والترفيهي الأول من نوعه في أبوظبي، كما أنه على بعد مسافة قصيرة بالدراجة عن أبرز المعالم السياحية الرئيسية في جزيرة ياس، مثل سي وورلد أبوظبي وعالم فيراري أبوظبي وياس مول.

ومن المقرر بدء أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع “غاردينيا باي” خلال الربع الأول في عام 2024، ومن المتوقع تسليم وحداته في الربع الثاني من عام 2027.

الدار العقارية