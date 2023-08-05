عمدت الأندية السعودية وتحديداً فرق كرة القدم إلى خطوة جديدة منذ فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي، تمثلت في استقطابها للاعبين حظوا بالشهرة العالمية في لعبة كرة القدم، من خلال لعبهم لأكبر الأندية العالمية ذات الجماهيرية العالية والإنجازات الكبيرة والتاريخ العريق في هذه اللعبة الأكبر شعبية على مسِتوى العالم.



التعاقد الأول جاء عن طريق نادي النصر السعودي الذي استطاع الحصول على خدمات أكثر لاعبي كرة القدم تتويجاً بالكرة الذهبية وأحد هدافي كأس العالم والأكثر مشاركة في المونديال العالمي (النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو)، تبعه في ذلك نادي الاتحاد السعودي، الذي وقع عقدين احترافيياً مع قائد منتخب فرنسا المهاجم كريم بنزيما قادماً من ريال مدريد الأسباني، ومواطنه لاعب محور الارتكاز لمنتخب الديوك الفرنسي ونغولو كانتي وذلك مع بداية فترة الانتقالات الصيفية لهذا الموسم 2023.

ووفقا لتقرير “وكالة الأنباء السعودية” سرد قصة الصفقات الاستثمارية باللاعبين فأن نادي الهلال استطاع عقد صفقتين من هذا النوع، الأولى كانت مع قائد فريق ولفرهامبتون الإنجليزي لاعب خط وسط المنتخب البرتغالي روبن نيفيز، ومدافع فريق تشيلسي الانجليزي ومنتخب السينغال خاليدو كوليبالي، فيما كرر النصر تجربته في هذا السياق بنجاحه في التعاقد مع محور الارتكاز لفريق أنتر ميلان اللإيطالي ومنتخب كرواتيا مارسيلو بروزوفيتش بعد منافسة مع نادي برشلونة الأسباني على ضم اللاعب والحصول على خدماته، وكذا فعل النادي الأهلي الذي فاز بالحصول على توقيع حارس مرمى تشيلسي الانجليزي ومنتخب السينغال إدوارد أوسك ميندي.

وهناك أندية سعودية بدأت فعلياً بدراسة احتياجاتها من اللاعبين للموسم الحالي الذي من المقرر انطلاقته في شهر أغسطس، إذ تعتزم أن تتعاقد مع لاعبين ومدربين يحظون بشهرة عالمية على غرار البرتغالي رونالدو والفرنسي بنزيما والبقية الذين سيتنافسون مع فرقهم في منافسات كرة القدم السعودية هذا العام، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الفرق السعودية لإنجازات أكبر وشهرة أوسع إقليمياً وعالمياً، تضمن الارتقاء بسمعة كرة القدم السعودية والوصول بها إلى مستوى أعلى من التنافسية والحضور العالمي.



وعلى مستوى المدربين ينتظر محبو كرة القدم السعودية منافسة كبيرة واحترافية عالية، في أرض الملعب وتحديداً في المواجهات التي ستخوضها الفرق، إذ ستكون الخبرة الكبيرة للمدربين سلاح مهم لهذه الفرق، لاسيما بعد التعاقد مع أسماء مثل البرتغالي خورخي خوسيس للهلال، والانجليزي ستيفن جيرارد للاتفاق، والانجليزي الآخر روبي فاولر للقادسية، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة صفقات أخرى لمدربين عالميين، للاستفادة منهم في تدريب فرق الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، خصوصاً وأن معظم هذه الفرق بدأت فعلياً معسكراتها الاستعدادية لخوض غمار منافسات الموسم الجديد 2023 – 2024.

وقال عضو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سابقاً الدكتور حافظ المدلج الانتباه إلى أن هذه الخطوة أسهمت في بث مباريات الدوري السعودي حالياً عبر 48 منصة إعلامية بعد أن كان ينقل على قناة واحدة فقط، إذ بات عدد مشاهدي الدوري يبلغ 360 مليون مشاهد من 129 دولة حول العالم.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلّي آل معمر على ظفر ناديه بخدمات المهاجم البرتغالي رونالدو في صفقة انتقال حر، إلى نادي النصر والدوري السعودي لا يستهدف كسب مباراة أو بطولة، بل يتعدى ذلك، إلى عزمهم في إدارة النادي إلى نقل تجارب اللعب العظيمة، وإحترافيته العالية، ليلهم جيل من اللاعبين السعوديين الشغوفين بكرة القدم.