الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية بأعلى مستوى منذ 10 سنوات

أكثر من 40 شركة دولية أنشأت مقرها الإقليمي في المملكة العربية السعودية بحسب مركز التواصل الحكومي.

وكشف تقرير مركز التواصل الحكومي عن أكثر من 40 شركة عالمية أنشأت مقرها الإقليمي في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي.

ووصل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال العام المنصرم إلى أعلى مستوى له في 10 أعوام، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 100 شركة من الحصول على تراخيص التعدين والمهنية عبر الإنترنت، وكذلك استحداث أنواع جديدة من ترخيص التعدين.

وتواصل المملكة العربية السعودية بإطلاق مبادرات منهجية لتعزيز الاستثمار مثل إطلاقها لبرنامج خدمة المستثمر الاستراتيجي وإنشاء قاعدة بيانات للإحصائيات والمعطيات الاستثمارية والمؤشرات والتقييمات الأولية، ومشروع لتسويق المملكة وجهةً استثماريةً رائدةً دولياً,

أكثر من 40 شركة دولية أنشأت مقرها الإقليمي في #المملكة، منجزات ونجاحات للاستثمار في المملكة خلال الربع الأول من عام 2022. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/De8iU5TkNL — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 22, 2022