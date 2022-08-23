سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصادمقالات

الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية بأعلى مستوى منذ 10 سنوات

سامر باطر by سامر باطر

أكثر من 40 شركة دولية أنشأت مقرها الإقليمي في المملكة العربية السعودية بحسب مركز التواصل الحكومي.

وكشف تقرير مركز التواصل الحكومي عن أكثر من 40 شركة عالمية أنشأت مقرها الإقليمي في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي.
ووصل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال العام المنصرم إلى أعلى مستوى له في 10 أعوام، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 100 شركة من الحصول على تراخيص التعدين والمهنية عبر الإنترنت، وكذلك استحداث أنواع جديدة من ترخيص التعدين.

وتواصل المملكة العربية السعودية بإطلاق مبادرات منهجية لتعزيز الاستثمار مثل إطلاقها لبرنامج خدمة المستثمر الاستراتيجي وإنشاء قاعدة بيانات للإحصائيات والمعطيات الاستثمارية والمؤشرات والتقييمات الأولية، ومشروع لتسويق المملكة وجهةً استثماريةً رائدةً دولياً,

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...