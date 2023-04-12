دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، أطلقت بلدية دبي منصة مبتكرةً للفرص الاستثمارية عبر موقعها الإلكتروني، تعرض من خلالها مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بقيمة تقارب 576.3 مليون درهم.

ستُمكّن المنصة المستثمرين من الاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية القائمة والمتاحة لدى بلدية دبي كذلك تقديم أفكار جديدة، فضلا عن تقييم الفكرة أو الفرصة واعتمادها بسهولة ووضوح، ما يوفر الوقت والجهد عليهم، ويرسخ مبادئ النّزاهة والشفافية ويسهم في تحقيق المُساواة وتكافُؤ الفُرَص.

دعماً لأهداف أجندة #دبي الاقتصادية D33، أطلقت بلدية دبي منصة مبتكرةً للفرص الاستثمارية عبر موقعها الإلكتروني، تعرض من خلالها مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بقيمة تقارب 576.3 مليون درهم.https://t.co/nO2dL5OhEY pic.twitter.com/RdT6D0zCmy — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 11, 2023