ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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دبي، اطلاق منصة للفرص الاستثمارية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، أطلقت بلدية دبي منصة مبتكرةً للفرص الاستثمارية عبر موقعها الإلكتروني، تعرض من خلالها مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بقيمة تقارب 576.3 مليون درهم.

ستُمكّن المنصة المستثمرين من الاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية القائمة والمتاحة لدى بلدية دبي كذلك تقديم أفكار جديدة، فضلا عن تقييم الفكرة أو الفرصة واعتمادها بسهولة ووضوح، ما يوفر الوقت والجهد عليهم، ويرسخ مبادئ النّزاهة والشفافية ويسهم في تحقيق المُساواة وتكافُؤ الفُرَص.

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