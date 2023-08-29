صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على منصة لتأجير “الطائرات”

استحوذت شركة تأجير الطائرات “AviLease”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ”ستاندرد تشارترد”، وذلك من خلال اتفاقية أبرمت مع شركة بيمبروك ومقرها دبلن.



وتسهم عملية الاستحواذ، في الجمع بين شركتين متكاملتين على المستوى الإستراتيجي، ما سينتج عنه التنوع في نطاق الشركة وتحقيق التطور والنمو العالمي، كما تتيح الفرصة للاستفادة من خبرات وتجارب فريق ستاندرد تشارترد الأفضل في فئته والقدرات التشغيلية المتوفرة.



وتنص الاتفاقية، التي تصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار، على استحواذ شركة تأجير الطائرات على محفظة متنوعة تتكون من 100 طائرة من نوع الطائرات ذات البدن الضيق، وفي الوقت نفسه ستصبح الشركة المزودة لخدمات التأجير لنحو 22 طائرة أخرى.



وتعزز هذه الخطوة مكانة الشركة، منصةً وكيانًا متكاملًا تملك وتدير أسطولًا مكونًا من 167 طائرة من أحدث الطائرات والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، حيث تتألف من 145 طائرة تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات دولار، و22 طائرة تديرها الشركة بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار، ومؤجرة لنحو 46 شركة طيران على مستوى العالم.



وتمكنت شركة تأجير الطائرات “AviLease”، بموجب هذه الاتفاقية، من تأمين تمويل مؤقت تنافسي بقيمة 2.1 مليار دولار من 4 بنوك دولية، تشمل بنك بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وبنك إم يو إف جي.



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة تأجير الطائرات، فهد السيف، أن أعمال تمويل الطائرات التابعة لبنك ستاندرد تشارترد، تتميز بكونها منصة رائدة على مستوى القطاع، حيث تجمع فريقا من المهنيين والمتخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة العالية بسجل مهني وسمعة متميزة.



وأضاف أن اتفاقية الاستحواذ ستسهم في تعزيز مكانة الشركة وتمكين النظام الاقتصادي وبيئة قطاع الطيران في المملكة، وتشكل عنصرا مساعدا في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 متمثلة في أهداف تنويع الاقتصاد في المملكة، وذلك من خلال توفير فرص عمل إضافية ذات قيمة عالية للمواطنين السعوديين.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـشركة تأجير الطائرات، إدوارد أو براين، إن هذه الاتفاقية وعملية الاستحواذ تمثل خطوة جديدة وبارزة في مسيرة الشركة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشمل شراء مجموعة من الطائرات ذات البدن الضيق عالية الجودة والمؤجرة لشركات طيران من الدرجة الأولى على مستوى العالم وفقا لـ”أخبار24″.



ولفت إلى أنها ستسهم في تسريع عجلة النمو وتوسيع نطاق وتنويع أسطول الشركة من الطائرات المؤجرة، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على قدرة الشركة على تنفيذ إستراتيجيتها الاستثمارية الخاصة والطموحة.





وأكد أنها ستمكن الشركة من توحيد الجهود والاستفادة من القدرات عالية الجودة لمنصة أعمال تمويل الطائرات التابعة لــ”ستاندرد تشارترد”، كما ستعزز تحقيق طموحاتنا بأن نصبح من بين أفضل عشر شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم.



وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس التنفيذي للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية في أوروبا والقارة الأمريكية لستاندرد تشارترد، سايمون كوبر، عن تمنياته لشركة تأجير الطائرات “AviLease” بالنجاح في إستراتيجيتها المتمثلة في مواصلة العمل وتكريس الجهود لتطوير الأعمال بهدف تعزيز النمو المستمر وتحقيق طموحاتها وأن تكون شركة فاعلة وشريكًا عالميًا بارزًا في قطاع تأجير الطائرات.



كما أعرب عن شكره لمنسوبي منصة أعمال تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ”ستاندرد تشارترد، على جهودهم والتزامهم الراسخ ببناء وإرساء عمل متميز على مدار أكثر من 15 عامًا في نجاح هذه الصفقة.





وتعمل شركة تأجير الطائرات “AviLease” على إنجاز أعمال وإجراءات استكمال الاتفاقية بالكامل في الربع الرابع من عام 2023، كما سيتولى “سيتي بنك”، مهمة المستشار المالي لشركة تأجير الطائرات خلال مراحل الاتفاقية.



وتولت شركة Allen & Overy وشركة Clifford Chanc مسؤولية الاستشارات القانونية، بينما قامت كل من شركة KPMG وشركة PwC بدور المستشار الضريبي، فيما تولت مؤسسة الخدمات المالية “جي بي مورجان” دور المستشار المالي للشركة.

شركة تمويل وتأجير الطائرات AviLease إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات المملوكة لستاندرد تشارترد بقيمة تصل إلى 3.6 مليار دولار، تمتلك بموجبها الشركة محفظة تتكون من 100 طائرة ضيقة البدن pic.twitter.com/0MZaQelFJV — مشاريع السعودية (@SaudiProject) August 28, 2023