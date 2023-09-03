أعلنت تعلن شركة «جي آي بي كابيتال»، بصفتها مستشاراً مالياً لصندوق الاستثمارات العامة، إبرام اتفاقية بيع وشراء ملزمة مع شركة جدوى للاستثمار بصفتها مديراً لصناديق الاستثمار المدارة من قبلها ومحافظ عملائها اليوم الأحد.





وقالت في بيان عبر تداول السعودية: «بموجب هذه الاتفاقية، باع الصندوق حصته البالغة 8,186,455 سهماً تمثل 10.92% من رأس مال شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى شركة جدوى للاستثمار وذلك من خلال صفقة خاصة، مقابل 491.19 مليون ريال سعودي».





وأضافت: «سيتم تنفيذ الصفقة كصفقة متفاوض عليها وفق إجراءات التداول والعضوية في السوق المالية السعودية في يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023م».





وأتمت: « يخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط بما في ذلك إكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ الصفقة. وسيتم إتمام الصفقة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023م».

