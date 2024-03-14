كيف تقود الاستثمارات الجديدة إلى ظهور مركز جديد لـ صناعة الألعاب

7.1 مليار دولار أمريكي: هذا هو التقييم الحالي لـ صناعة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في السنوات الأخيرة، دفعت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفسها بسرعة إلى مقدمة المشهد العالمي لصناعة الألعاب. وفي حين أن الاستثمارات الخارجية مثل استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة نينتندو قد جذبت عناوين الصحف بشكل مبرر، إلا أن هناك سببًا وجيهًا للحماس بشأن النمو في صناعة الرياضات الإلكترونية والألعاب من داخل المنطقة نفسها.

التاريخ المحلي

قبل أن ننظر إلى المستقبل، من المهم أن نتذكر تاريخ صناعة الألعاب في المنطقة. يمكن تتبع جذورها إلى صالات الألعاب والمقاهي المبكرة التي كانت شائعة خلال ثمانينيات القرن الماضي، مع وجود أجهزة ألعاب من شركات مثل أتاري في غرف المعيشة. استمر الشغف بألعاب الفيديو خلال حقبة بلاي ستيشن، على الرغم من أن تردد الاستوديوهات العالمية في نشر ألعابها في المنطقة بسبب نقص قوانين حماية الملكية الفكرية المحلية يعني أن اللاعبين كانوا يعتمدون في كثير من الأحيان على الألعاب المقرصنة أو المنسوخة.

تجارب أصيلة

إحدى السلاسل التي اتخذت خطوات نحو تصوير أكثر أصالة للتاريخ والثقافة المحلية هي سلسلة “أساسين كريد” (Assassin’s Creed) من شركة “يوبي سوفت ” (Ubisoft)، مع عناوين مثل “أساسين كريد: أوريجينز” (Assassin’s Creed: Origins) و”ميراج” (Mirage) اللذان ينقلان اللاعبين إلى أجواء مصر القديمة وبغداد. حظيت لعبة “ميراج” بإشادة كبيرة لاستخدامها اللغة العربية الأصيلة، كما أن وضع “ديسكفري تور” (Discovery Tour) في لعبة “أوريجينز” قد جلب مصر القديمة إلى الفصول الدراسية في جميع أنحاء العالم.

حققت هذه الألعاب نجاحًا تجاريًا أيضًا: فقد كانت لعبة “أساسين كريد: أوريجينز” ثالث أفضل لعبة مبيعًا في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2017، حيث تضاعفت مبيعات إطلاقها مقارنة بالجزء السابق “أساسين كريد: سينديكيت” (Assassin’s Creed: Syndicate). في الواقع، صرحت “يوبي سوفت” أن لعبة “ميراج” كانت أكبر إطلاق لها حتى الآن على أجهزة الجيل الحالي من منصات الألعاب. من الواضح أن هناك شهية كبيرة للتجارب الأصيلة في الألعاب، ليس فقط من الجماهير المحلية، ولكن أيضًا من اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

هذا التحول نحو الترابط العالمي والتفاهم لا يقتصر على اللاعبين. فالشراكات والاستثمارات في صناعة الألعاب العالمية تتدفق من وإلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. استحوذت مجموعة سافي جيمز ومقرها الرياض على مجموعة الرياضات الإلكترونية ESL مقابل مليار دولار.

النظر إلى الداخل

كان هناك أيضًا التزام بالاستثمار في صناعة الألعاب محليًا، حيث يؤدي التركيز على تعزيز مهارات المواهب المحلية إلى جلب المهارات المحلية إلى صناعة الألعاب. في إحصائية تشير إلى الخليج العربي الأوسع، 44٪ من المطورين السعوديين لا يتابعون مهنة التطوير بدوام كامل بسبب فرص العمل السيئة أو عدم وجودها، لذا فمن الواضح أن نرى أهمية الوصول من القاعدة الشعبية إلى وظائف الألعاب.

أما بالنسبة لما يلعبه الناس، فإن ألعاب الهواتف المحمولة تتصدر المشهد، حيث حققت 65٪ من إيرادات ألعاب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي ومن الواضح سبب ذلك. تتيح وفرة الألعاب المجانية المتاحة والتنسيق المحمول للاعبين الانغماس مباشرة أينما كانوا. ليست مصادفة أن Yalla Ludo و Jawaker Hand و Trix & Solitaire هي العناوين الأعلى ربحًا في المملكة العربية السعودية والأردن على التوالي، حيث تعد الميزات الاجتماعية مهمة للغاية في جمع اللاعبين معًا. بالإضافة إلى تقديم هذه التجارب الأكثر عفوية، أصبحت الهواتف الذكية مثل iPhone 15 Pro قادرة ببطء ولكن بثبات على توفير رسومات وقوة معالجة تضاهي جودة ألعاب الكونسول والكمبيوتر.

الخاتمة

تكتسب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زخمًا كلاعب مهم في صناعة الألعاب العالمية، مع معدل نمو إيرادات سنوي مثير للإعجاب بنسبة 4.7٪. هناك طلب متزايد على تجارب الألعاب الأصيلة التي تم إنشاؤها من قبل مطورين لديهم خبرات معاشة في الثقافة والتاريخ الذي يتم تصويره على الشاشة، وتقف شركات مثل ساندسوفت في طليعة تحقيق هذا الأمر. ومن هنا، يبقى الاستثمار المستمر، سواء من حيث الموارد المالية أو تنمية المهارات، ذا أهمية كبيرة بينما نضمن أن اللاعبين في جميع أنحاء العالم لديهم إمكانية الوصول إلى ألعاب عالية الجودة تمثل بدقة الثقافات الغنية والمتنوعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.