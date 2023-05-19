20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

قال المستشار د.مبارك الهاجري ان الاستثمارات الكويتية في الاردن تعد الاولى في الاستثمار الاجنبي وتجاوزت 20 مليار دولار، فيما مول الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى الآن 32 مشروعا بقيمة تجاوزت 230 مليون دينار كويتي.

وتابع المستشار الهاجري في تصريح لـ كونا ان علاقات التعاون القائم بين الغرف التجارية في البلدين الشقيقين هي امتداد طبيعي لعلاقات تعاون اخوي عميقة ومتجذرة بفضل رعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين في الكويت والاردن.

واضاف ان العلاقات الكويتية الاردنية تؤطرها 73 اتفاقية في مختلف المجالات الا ان التبادل التجاري بين البلدين يبقى ما دون الطموح ويحتاج الى المزيد من الاهتمام في اطار توجه يعزز العلاقات العربية خصوصا ان الاردن يمتلك المقومات التي ترتقي بالتعاون الاقتصادي الى مستويات أوسع.

ومن جهته قال رئيس غرفة تجارة الاردن خليل توفيق ان الاستثمارات الكويتية في الاردن تؤدي دورا مهما في دعم محركات النمو الاقتصادي في المملكة وتوفير فرص عمل للاردنيين.

واشاد توفيق عقب لقائه القائم بالأعمال بسفارتنا لدى الاردن المستشار د مبارك الهاجري بعلاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيزها انطلاقا من ضرورة السعي لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يخدم الشعوب العربية ويعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.

ودعا توفيق الى ضرورة بناء وحدة اقتصادية تكاملية مع الكويت لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وبناء تعاون اقتصادي متطور يحقق مصالحهما المشتركة في ظل ما يجمعهما من علاقات تاريخية مميزة على مختلف المستويات.

وشدد توفيق على ضرورة تعزيز التواصل واللقاءات بين رجال الاعمال في كلا البلدين من خلال إقامة المعارض وتبادل الزيارات التجارية.