الاستثمارات الخليجية تتدفق على الصين بعيداً عن النفط

تستغل الدول الخليجية الغنية بالنفط ثرواتها لتعميق علاقاتها مع الصين وسط قلق بشأن مستقبل شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، كما أوردت وكالة “بلومبيرج“.

وبعد سبعة أشهر من مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة الصينية الخليجية الأولى في الرياض، تسارعت حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم ودول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – متجاوزة مشتريات النفط الخام حيث كانت بكين مهيمنة عليها منذ سنوات طويلة.

ومن بين الصفقات التي يمكن أن تستفيد من توثيق العلاقات الصينية – الخليجية في الأشهر المقبلة طرح عام أولي تخطط له المجموعة الصينية العملاقة “سينجينتا” في شنغهاي، بحجم 9 مليارات دولار. وأجرى مستشارو الشركة المدعومة من الدولة مناقشات مع الصناديق السيادية في الشرق الأوسط بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي للمشاركة في الاكتتاب العام كمستثمرين رئيسيين، كما قال أشخاص على دراية بالموضوع.

وقد ارتفعت قيمة عمليات الاستحواذ والاستثمارات من قبل الشركات الخليجية في الصين بأكثر من 1000% على أساس سنوي إلى 5.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبيرج”. وتظهر البيانات أن هذا العام على وشك أن يصبح الأكثر ازدحاماً على الإطلاق من حيث عدد مثل هذه الصفقات.

وقال أشخاص مطلعون إن شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي، والتي يبلغ حجمها 280 مليار دولار، تكثف عملياتها في الصين للبحث عن استثمارات. وشهدت دبي زيادة بنسبة 24% في عدد الشركات الصينية التي أقيمت في المنطقة الحرة للسلع بعد العروض الترويجية في الدولة الآسيوية. ويصف المسؤولون في الرياض الصين بأنها شريك لا غنى عنه لرؤية 2030 التي تبلغ قيمتها تريليونات من الدولارات. وفازت سلسلة من الشركات الصينية بعقود لبناء مدينة المستقبل “نيوم”.

كما تمتد العلاقة خارج الجبهة الاقتصادية. وفي قمة كانون الأول / ديسمبر الماضي، عرض الرئيس الصيني شي التوسط في محادثات بين إيران والسعودية، مما أدى إلى توقيع اتفاق تاريخي في بكين في آذار / مارس يقضي باستئناف العلاقات بين الدولتين.

يثير البعض في واشنطن بالفعل مخاوف من أن نفوذ الصين المتنامي في الشرق الأوسط يمكن أن يتحدى المصالح الأمريكية على المدى الطويل. وفي حين لا تزال الولايات المتحدة الشريك العسكري المهيمن لدول الخليج، حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إي كوريلا في شهادة للكونغرس مؤخراً من الجهود الصينية المنسقة لتقويض ذلك، مشيراً إلى قفزة في مبيعات بكين التجارية والعسكرية إلى المنطقة.

وفي الشهر الماضي، وصل آلاف رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من الصين إلى الرياض لحضور أكبر تجمع أعمال عربي صيني على الإطلاق. وقالت الحكومة السعودية إنه تم توقيع مذكرات تفاهم تزيد قيمتها على عشرة مليارات دولار، من بينها صفقة بقيمة 5.6 مليار دولار وقعها السعوديون لتطوير سيارات مع شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية “هيومان هورايزونز”.

وفي الوقت نفسه، حددت شركة الذكاء الاصطناعي G42، ومقرها أبو ظبي، الصين كأفضل سوق لاستثماراتها في الخارج، وفقاً لأشخاص على دراية مباشرة بالموضوع. ورفض متحدث باسم G42 التعليق.

ولا تزال التجارة، وخصوصاً النفط، تشكل مفتاح العلاقة بين الصين والخليج. وقفزت حركة التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والصين إلى 117 مليار دولار العام الماضي من 834 مليون دولار فقط قبل ثلاثة عقود. ونمت التجارة الثنائية بين الإمارات والصين بما يقرب من 100 ضعف إلى 107 مليارات دولار في عام 2022 من 1.15 مليار دولار في عام 1992، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبيرج”.

وتتعمق العلاقات في مجال الطاقة بصورة أكبر. وفي أحدث صفقة كبر ، وقعت المملكة العربية السعودية عقداً بقيمة 3.6 مليار دولار للاستحواذ على 10% في شركة “رونغ شنغ” للبتروكيماويات الصينية.