بدأت إدارات المدارس في مناطق المملكة العربية السعودية في وضع الخطط التنفيذية للاختبارات وتجهيز نماذج الاختبارات وفق الأدلة المعتمدة إذ تجرى الاختبارات الشفوية العملية للطلاب في التعليم العام في الأسبوع الذي يسبق بدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث والتي تنطلق الأحد 18 يونيو/حزيران 2023 على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

وبين دليل أنظمة واجراءات الاختبارات الضوابط الإجرائية للاختبارات الشفوية والعملية، بحسب وسائل إعلام محلية، إجراء الاختبارات الشفوية والعملية للطلاب بالتعليم العام في الأسبوع الذي يسبق بدء الاختبارات التحريرية لنهاية كل فصل دراسي، وتكون ضمن اليوم الدراسي، ويجرى الاختبار التحريري للمادة ذات الجانبين (العملي/ الشفوي)، التي تتساوى فيه درجة التحريري مع العملي والشفهي أو تقل فيه درجة التحريري عن الدرجة المخصصة (الشفوي العملي)، خلال فترة الاختبارات الشفوية العملية.

إعداد نموذج إجابات الأسئلة

أظهرت الإجراءات أنه سيتم إعداد البطاقات لكل مادة من المواد الشفوية قبل موعد الاختبارات بمدة كافية وتسلم إلى إدارة المدرسة مع إعداد نموذج شامل لإجابات جميع الأسئلة الواردة في البطاقات موضحاً عليها الدرجات الكلية والجزئية.

وستقوم لجنة الاختبارات في المدرسة بتهيئة أماكن لجان الاختبارات الشفوية والعملية والمواد ذات الجانبين والتنسيق بين معلمي المواد لوضع الجداول المنظمة لها وإعلانها في وقت مناسب، ويزود كل طالب بصورة من الجدول وفق تنظيم مخصص لذلك، بما لا يتعارض مع الحصص الدراسية، ودون التأثير على سير الجدول الدراسي اليومي، ويختبر الطالب من قبل لجنة مكونة من معلمين للمادة أحدهما معلم الصف/ المادة، بحيث يشتركان في متابعة الطالب، وإذا تعذر تكوين لجنة فيختبر الطالب من قبل معلم المادة، ولمدير المدرسة تكليف معلم آخر من معلمي التخصص عند الحاجة.

بدء الاختبارات في موعدها

ألزمت الأنظمة المعلمين بالموعد المحدد لبدء الاختبارات كل يوم، دون التأثير على سير الجدول الدراسي اليومي، وفي حالة حدوث عارض يمنع الطالب من الاستمرار في الاختبار يحدد له موعد آخر بعد زوال العارض.

عدم الالتزام بحرفية الإجابة باستثناء الآيات القرآنية

يراعى في الاختبارات عدم الالتزام بحرفية نموذج الإجابة، ويقبل من الطالب كل الإجابات الصحيحة، ويكتفى بتغييره الدال على المطلوب، ويستثنى من ذلك الآيات القرآنية ونصوص الحفظ، ويراعى عدم مقاطعة الطالب في أثناء قراءته وإجابته، ويتم تنبيهه عندما يخطئ بإشارة تربوية مناسبة.

تقدير درجات الطلاب بدقة

شددت الإجراءات على ضرورة تقدير درجات الطلاب بدقة وحرص وفق نموذج الإجابة المعد مسبقا، ويُوضح في النموذج توزيع الدرجة وجزئياتها، وترصد مباشرة في الكشف المعد لذلك، مع إعداد ملفات خاصة للاختبارات الشفوية العملية يوضع فيها ما يتعلق بها من أسئلة ونماذج إجابة وغيرها، ويحتفظ بها لدى إدارة المدرسة للرجوع إليها عند الحاجة، والمعلم مسؤول عن حفظ تقارير ونتائج الطلاب وكل ما يتعلق بالتقويم من هذا النوع، ويسلم إدارة المدرسة نسخة منها.