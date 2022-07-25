الاحتيالات المالية، وعن أي شمول مالي يتحدثون؟

لا تسلم أي فئة عمرية من الوقوع ضحية للاحتيالات المالية لكن ما يجمع بين نسبة كبيرة من الضحايا هو الفئة العمرية لمن تجاوز الخمسين عاما، فهذه الفئة تقع ضحية للاحتيال المالي أكثر من غيرها، مع استغلال مجرمي الاحتيال المالي لهذه الفئة وجهلها بمستجدات التقنيات الرقمية سواء كان ذلك في الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط.

وفي دول الخليج العربي يصعب على السلطات مثل الشرطة والبنوك تتبع عمليات الاحتيال المالي في كثير من الأحيان نظرا لاعتمادها على منصات مالية عالمية مثل منصات العملات المشفرة ومواقع تداولها.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه البنوك بتقليص وإغلاق العديد من فروعها مع انتشار تطبيقات التقنيات المالية والخدمات الرقمية لتتسارع وتيرة الاعتماد على الخيارات الرقمية دون ضوابط أو بدائل للثغرات فيها. ومثلا، كانت غالبية عمليات الاحتيال المالي في بريطانيا تجري من خلال الإيقاع بموظفي البنوك أنفسهم واستهدافهم من قبل المحتالين لكشف بيانات زبائن البنوك بحسب صحيفة ذا تايمز وذلك إما بالرشاوى أو الابتزاز.

وفي المملكة العربية السعودية قام البنك المركزي السعودي مؤخرا، بتدشين مركز العمليات المشتركة للبنوك السعودية، الذي يُعنى بمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها التي قد يتعرّض لها عملاء البنوك، حيث يجمع المركز البنوك السعودية كافة تحت سقف واحد في غرفة مُشتركة بهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة.

وجرى الإعلان اليوم عن قيام شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على (23) مقيمًا من الجنسيتين الباكستانية والهندية، ارتكبوا (43) حادثة جنائية في عدد من مناطق المملكة، تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة لموظفي بنوك وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصرف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، مكّنتهم من سحب الأموال من حسابات الضحايا، إضافة إلى دخول إحدى حساباتهم في منصة حكومية، متخذين من أحواش شبه مهجورة في أحد أحياء محافظة جدة مقرًا لارتكاب جرائمهم، حيث ضُبِط بحوزتهم (46) هاتفًا متنقلًا و(59) شريحة اتصال، وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيلوا إلى النيابة العامة، بحسب وكالة الانباء السعودية.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على مقيمين انتحلوا صفة موظفي بنوك وأرسلوا رسائل عشوائية بغرض الاحتيال المالي.

⬇️ pic.twitter.com/Q9DhXTRVpy — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) July 25, 2022