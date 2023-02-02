الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، مقارنة مع 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول، لكنه واصل الوعد “بالزيادات المستمرة” في تكاليف الاقتراض كجزء من معركته التي لم تحل بعد ضد التضخم.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان إن “التضخم تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعاً”.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن حرب روسيا في أوكرانيا، على سبيل المثال، لا يزال يُنظر إليها على أنها تشكل عاملاً إضافياً إلى “حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة”. لكن صانعي السياسة النقدية الأمريكية أسقطوا لغة البيانات السابقة التي استشهدت بالحرب بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 كمساهمين مباشرين في ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي يتمتع “بنمو متواضع” ومكاسب وظيفية “قوية”، حيث لا يزال صانعو السياسة “منتبهين بشدة لمخاطر التضخم”.