تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم السبت، للمرة الأولى، بيوم العلم الوطني احتفاءً بقيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية طوال ثلاثة قرون وبوصفه رمزاً للوحدة والسيادة الوطنية وشاهداً على تاريخ تأسيس وتوحيد وبناء الدولة واستقرارها.

وتقرر اختيار يوم 11 مارس/آذار من كل عام يوماً للعلم السعودي، وهو التاريخ الذي أقر فيه الملك عبد العزيز آل سعود، العلم بشكله الحالي شعاراً للبلاد ورمزاً لقيم التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

وتستعد المدن السعودية اليوم للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، التي تنضم إلى تقويم السعودية الدوري لتعزيز القيم الوطنية والاحتفاء برموز وقيم البلاد. وعشية المناسبة، تزيّنت الشوارع الرئيسية للرياض وميادينها العامة بالرايات الخضراء.

وشهد العلم السعودي خلال تاريخه تحولات يسيرة على تصميمه، واتخذ أحجاماً وأبعاداً متعددة، فكان مربع الشكل، ومن ثَمّ أصبح مستطيلاً، طوله ثلثا عرضه.

وحشدت وزارة الثقافة وهيئة تطوير بوابة الدرعية وجهات سعودية أخرى فعاليات للاحتفاء بيوم العلم، إذ تنظم وزارة الثقافة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، في ساحة العدل بالرياض، وتشمل عروضاً مسرحية ومعرضاً يحاكي تطور العلم والتسلسل الزمني له، وتعرّف برموزه ودلالاته، وترسي الارتباط الوثيق بين المواطن وعلم البلاد.

وفي منطقة الدرعية التاريخية، التي شهدت أحياؤها العتيقة على تبلور نواة الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون، واتخذت من الراية الخضراء رمزاً لها، تحتفل هيئة تطوير بوابة الدرعية في فعالية خاصة بيوم العلم.

كما تحتفي الدرعية بوصفها موطن العرضة السعودية، بهذا العنصر الثقافي، وتطلق الدورة الأولى من مبادرة “الدرعية بيت العرضة” بالتزامن مع أول احتفال بيوم العلم الوطني السعودي، ولتعميق إرث العرضة السعودية العريق والراسخ في وجدان السعوديين، من موطنها الأول الدرعية.

وبدأت قصة العلم الوطني السعودي رمزاً للبلاد منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في العام 1727. وهو امتداد لإرث عربي إسلامي بوصفه راية الدولة ورمزاً من رموز سيادتها.

وتوارث السعوديون ارتباطهم الوجداني بهذه الراية، طوال ثلاثة قرون من مراحل نشوء الدولة وتشكّلها. ومع ثبات مضمونه، شهد العلم السعودي تطورات طفيفة على تصميمه، إذ كان العلم منذ عهد الإمام محمد بن سعود، مشغولاً بالخز الإبريسم، كما اتخذه الإمام تركي بن عبد الله راية للدولة خلال مساعيه لإعادة توحيد البلاد.

ويعود الشكل الحالي والنهائي للعلم السعودي إلى تاريخ 11 مارس/آذار 1937، حين عمل الملك عبد العزيز على تطويره بعد توحيد المملكة، وإقراره بهذا التاريخ علماً وطنياً للبلاد.

الأعياد الوطنية في السعودية

وبإضافة يوم العلم، يصبح مجموع الأعياد الوطنية السعودية ثلاثة أعياد، بعد اليوم الوطني الذي يحتفل به يوم 23 من سبتمبر/أيلول من كل عام، ويوم التأسيس الذي يتم إحيائه يوم 22 من فبراير/شباط.

وقد تم الاحتفال بيوم التأسيس للمرة الأولى في 2022، وهو اليوم الذي يمثل بدء عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إعلانه في مطلع 2022 إن الدولة السعودية الأولى تأسست يوم 22 فبراير/شباط 1727، ويأتي الاحتفاء به من باب “تعزيز الارتباط الوثيق بالجذور الراسخة لهذه الدولة”، وقد استمرت الدولة الأولى منذ ذلك التاريخ وحتى 1818م وعاصمتها الدرعية.

أما اليوم الوطني الذي يتم إحيائه في سبتمبر/أيلول فهو يوم تأسيس الدولة السعودية الثالثة، إذ تمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يوم 15 من يناير/كانون الثاني 1902 من استعادة الرياض، لينطلق منها في حروب التوحيد التي استمرت قرابة الـ 30 عاماً، وقد انتهت الحروب التأسيسية رسمياً بعد ضم الحجاز وجازان، ليصدر يوم 19 من سبتمبر/أيلول 1932 أمراً ملكياً بإعلان توحيد البلاد وتحويل اسمها إلى المملكة العربية السعودية، وتسري هذه التسمية والشكل السياسي ابتداءً من 23 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.