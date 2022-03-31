الاحتفال بمعرض إكسبو العالمي الأكثر اتصالاً ورقميةً في التاريخ

حققت البنية التحتية للشبكة الرقمية في إكسبو 2020 دبي نتائج مبهرة طوال فترة الحدث، وفقاً للبيانات التي تم الكشف عنها مؤخراً من قبل سيسكو، الشريك الرسمي للشبكة الرقمية في إكسبو.

وقدمت سيسكو أحدث ابتكاراتها التقنية لتمكين المعرض العالمي الأكثر اتصالاً ورقميةً في التاريخ. ساعدت سيسكو من خلال التعاون في مجال التقنية مع المنظمين والشركاء الآخرين في ربط الزوار والعارضين وموظفي المعرض عبر ثلاث مناطق محددة وأكثر من 200 جناح ومنتزه وساحة وصول، بالإضافة إلى مركز دبي للمعارض. واتصل ما يقرب من 3 مليون مستخدم بشبكة الواي فاي التي وفرتها سيسكو خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحدث. ووصل عدد المستخدمين المتصلين بالشبكة لأعلى نسبة في الخامس من مارس، عندما اتصل أكثر من 277 ألف شخص بالشبكة. إضافةً إلى ذلك، استخدم أكثر من 5000 موظف وإعلامي ومتطوع ومقاول في إكسبو يومياً بشبكة القوى العاملة في إكسبو التي تدعمها شركة سيسكو.

وفي هذا الإطار، قالت ريم أسعد، نائبة رئيس شركة سيسكو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “أشعر بفخر كبير لدى رؤية سيسكو في صميم التجربة الرقمية بمعرض إكسبو 2020. وعندما كان يشارك الزوار صوراً للهندسة المعمارية والمعارض الملهمة، ويستخدمون تطبيق إكسبو من أجل التنقل في الموقع والتحقق من أطوال قائمة الانتظار أو طلب الطعام أو استخدام العديد من الخدمات الرقمية الأخرى، كانت شبكة سيسكو متوفرة دائماً لتصلهم بالخدمات بسلاسة تامة. وأودّ أن أهنئ منظمي معرض إكسبو 2020 دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة أكبر معرض رقمي في التاريخ”. ومع انتشار أكثر من 500 شاشة في جميع أنحاء الموقع، كان نشر تقنية Cisco Vision هو الأكبر من نوعه في المنطقة وواحداً من الأكبر عالمياً، حيث تم بث أكثر من 230 ألف دقيقة من اللافتات الديناميكية والمحتوى الرقمي عالي الدقة والفيديو. كما ساعدت هذه التقنية في توفير المعلومات والتجارب المتميزة عبر أكثر من 1520 ساعة من البث المباشر المستمر من مختلف المنصات مثل مسرح الوصل والجوبيلي ودبي ميلينيوم وغيرها من المنصات. ربطت شبكة سيسكو أكثر من 500 وحدة بيع بالتجزئة عبر موقع المعرض من متاجر البضائع إلى منافذ الأطعمة والمشروبات، مما ساعد في تمكين خدمات الدفع والفواتير. ومع استعداد إكسبو 2020 لإغلاق أبوابه في نهاية شهر مارس، سيتحول الموقع قريباً إلى ديستريكت 2020، المدينة الذكية والمستدامة التي تركز على الإنسان، والتي من المتوقع أن تعيد استخدام حوالي 80% من البنية التحتية المبنية لمعرض إكسبو.