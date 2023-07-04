فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الاتفاق يتعاقد مع ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول وإنكلترا

فادي طنّوس by فادي طنّوس
جيرارد الاتفاق

أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم الإثنين تعاقده مع ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول ومنتخب إنكلترا السابق، للإشراف على تدريب فريقه الأول المشارك في الدوري السعودي لكرة القدم.

وكتب على حسابه في “إنستاغرام“: “يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق”.

زار جيرارد (43 عاما) مدينة الدمام الشرقية حيث يلعب الاتفاق في 12 حزيران/يونيو الماضي، وذكرت تقارير أن الأخير تقدم بعرض له للإشراف عليه الموسم المقبل الذي ينطلق في 11 آب/أغسطس المقبل.

وخرج جيرارد بعدها بثلاثة أيام ليعلن رفضه تدريب النادي السعودي، وقال لشبكة “تشانل فور” قبيل انطلاق مباراة إنكلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس أوروبا 2024 “دُعيت إلى هناك للبحث في عرض محتمل وهذا ما قمت به”، مضيفا “لقد قمت بتحليل الأمور في اليومين الأخيرين، لكن في الوقت الحالي لم أقبل بهذا العرض”.

اعتزل جيرارد اللعب نهائيا عام 2016 ليدخل معترك التدريب بعدها بسنتين حيث استلم الإشراف على رينجرز الإسكتلندي وقاده في 2021 إلى إحراز أول لقب له في الدوري المحلي بعد غياب 10 سنوات. ثم انتقل إلى أستون فيلا بالدوري الإنكليزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وخاض الفريق بإشرافه 40 مباراة في مختلف المسابقات فاز خلالها في 13 فقط.

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