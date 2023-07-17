قدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نسبة تغطية الجيل الخامس في المملكة بـ 53%، بنسبة زيادة تصل إلى 98% مقارنة مع العام 2021م.

وبحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة نشرتها “أخبار24” بلغ عدد الأجهزة المتصلة بشبكة الجيل الخامس خلال العام 2022م، 5.2 مليون جهاز، كما وصلت نسبة تغطية المناطق الحضرية في المملكة بتقنية إنترنت الأشياء (IoT-NB) إلى 98% خلال العام الميلادي المنصرم.

وأشار التقرير إلى أن عدد الاجهزة التي فعّلت خدمة الاتصال عالي الجودة عبر تقنية الجيل الرابع VoLTE للأجهزة الداعمة بالمملكة 14.9 مليون جهاز، بنسبة زيادة تصل إلى 70% مقارنة مع العام 2021.