مويضي المطيري by مويضي المطيري

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الاتصالات :”5G” تغطي 53% من المملكة

بنسبة زيادة تصل إلى 98% مقارنة مع العام 2021م

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نسبة تغطية الجيل الخامس في المملكة بـ 53%، بنسبة زيادة تصل إلى 98% مقارنة مع العام 2021م.

وبحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة نشرتها “أخبار24” بلغ عدد الأجهزة المتصلة بشبكة الجيل الخامس خلال العام 2022م، 5.2 مليون جهاز، كما وصلت نسبة تغطية المناطق الحضرية في المملكة بتقنية إنترنت الأشياء (IoT-NB) إلى 98% خلال العام الميلادي المنصرم.

وأشار التقرير إلى أن عدد الاجهزة التي فعّلت خدمة الاتصال عالي الجودة عبر تقنية الجيل الرابع VoLTE للأجهزة الداعمة بالمملكة 14.9 مليون جهاز، بنسبة زيادة تصل إلى 70% مقارنة مع العام 2021.

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