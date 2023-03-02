الاتصالات السعودية وسيسكو يتفقان على تسريع رحلتهما السحابية

تعمل شركة الاتصالات السعودية stc على توسيع نطاق استخدام السحابة بوتيرة متسارعة للحفاظ على ميزتها التنافسية وتسريع الابتكار وتحويل التفاعلات مع الخدمات الرقمية. وتمضي الشركة إلى أبعد من ذلك في رحلتها السحابية مع الأساس الحالي نحو مزيد من المرونة والأمان والكفاءة والابتكار.

وسيكون التعاون مكوناً رئيسياً لشركة الاتصالات السعودية لتحقيق طموحاتها نحو مستقبل الجيل الخامس 5G. ومن خلال اتباع نهج السحابة أولاً، وتحويل مكدساتهم إلى بنية سحابية أصلية باستخدام نظام سيسكو السحابي الأساسي Redhat Openshift Container Platform، مجموعة الأتمتة الكاملة وDevOps Digital pipeline. وسيساعد ذلك stc على شحن تطبيقات اتصالات عالية الجودة وأفضل مع تقليل الوقت المستغرق لطرح خدمات جديدة، ودمج التطبيقات والميزات المستندة إلى السحابة التي تستهدف شرائح محددة من العملاء بسرعة.

وقال أنور إبراهيم الصبحي مدير عام البنية التحتية السحابية في شركة الاتصالات السعودية بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه “بصفتنا مشغلاً رقمياً رائداً في المنطقة، فقد حققنا الكثير من التغيير التحويلي في وقت قصير. ولدينا فرصة مع نهج السحابة أولاً لتحسين اقتصاديات تقنيات الـ 5G والسحابة لتطوير الطريقة التي نتعامل بها مع شبكتنا لخلق تجارب أسرع على نطاق واسع. نحن نعمل جنبا إلى جنب مع سيسكو بحثاً عن طرق جديدة لدفع التميز في السوق، وتقديم نتائج الأعمال من خلال بنية تحتية مرنة وآمنة، في كل مرحلة من مراحل رحلة التكنولوجيا”.

وقال آدم ماكهيل نائب الرئيس، مزود خدمة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شركة سيسكو “ومن خلال هذا التعاون، سيساعد حل سحابة الاتصالات الخاص بنا على تسريع نشر الجيل التالي من الخدمات الرقمية الآمنة والمرنة. وسيؤدي ذلك إلى دفع الابتكار حول خدمات عبء العمل متعددة الموردين من شركة الاتصالات السعودية وتعزيز جهود التحول الرقمي”.

وتوفر منصة شركة الاتصالات السعودية السحابية أتمتة البيئة الافتراضية مع إمكانات الإدارة والعمليات لتوفير منصة كاملة ومفتوحة ومحايدة للبائعين مدعومة بقدرات وخبرات تكامل النظام المثبتة في سوق الاتصالات وتفرض متطلبات أعلى على كفاءة المنصة ومرونة التشغيل وموثوقية اتفاقية مستوى الخدمة.

في المرحلة الأولى، قامت سيسكو ببناء البنية التحتية للسحابة للاتصالات Telco Cloud عبر مراكز بيانات شركة الاتصالات السعودية، لتمكين تقديم خدمات الاتصالات من منصة أفقية متسقة، ودعم مجموعة من البرامج وتطبيقات الشبكة الهامة. كما تم تصميم ذلك لزيادة سرعة ترقيات البرامج وإصداراتها، والعمليات التلقائية من خلال الميزات المضمنة في طبقة NFVI ذات الخصائص الرئيسية، بما في ذلك التشغيل الآلي الفعال لـ CI / CD (التكامل المستمر / التسليم المستمر)، وعمليات إدارة دورة الحياة الآلية للوظائف السحابية الأصلية عبر بنية تحتية مدارة محددة بالبرمجيات.

ولعبت Cisco CX دوراً محورياً من البداية إلى النهاية، من توفير الملكية المعمارية والتكامل الشامل للحل، إلى اختبار الحلول والتسليم ونشر عبء العمل، ودفع الابتكار في الإعداد الآلي القائم على CI / CD وتوفير إطار ضمان من الجيل التالي.

وتدعم الإنجازات الجديدة هدف شركة الاتصالات السعودية المتمثل في الحفاظ على دور رائد في تحقيق التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، كجزء من رؤية 2030. وتتماشى هذه الخطوة مع التزام stc بالابتكار المستمر الذي يقوده العملاء، وتقديم خدمات سحابية موثوقة للغاية وفعالة من حيث التكلفة وآمنة مع التركيز على تقديم خدمات الشبكة واسعة النطاق التي تلبي احتياجات عملائها المتطورة.