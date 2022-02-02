الاتصالات السعودية تنشئ كيانا جديدا لمراكز البيانات وأصول الاتصالات

دبي – (رويترز) – قالت الشركة السعودية للاتصالات اليوم الأربعاء إنها ستحول مراكز بياناتها والكابلات الدولية البحرية وأصول نقاط التواجد إلى شركة جديدة تملكها بالكامل بعد يوم من تردد أنباء عن استثمارها مليار دولار في هذه الأصول. وقالت الشركة الحكومية في بيان إن الكيان الجديد سيكون برأسمال أولي مئة مليون ريال (26.66 مليون دولار) ستموله السعودية للاتصالات من مواردها الخاصة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن القيمة الأولية للأصول المنقولة تبلغ 2.1 مليار ريال ومن المتوقع أن تنفق الشركة الجديدة 1.7 مليار في استثمارات إضافية. وأطلقت السعودية أمس الثلاثاء استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل منها مليار دولار قدمتها السعودية للاتصالات. وصندوق الاستثمارات العامة السعودي هو المساهم الأكبر في السعودية للاتصالات.