الاتصالات السعودية تربح 3,1 مليار ريال وتوزع 1,99 مليار نقداً

سجلت مجموعة الاتصالات السعودية “اس تي سي” stc صافي أرباح 3,109 مليار ريال للربع الأول من العام الحالي 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 2.44% قياساً بالربع المماثل من العام السابق، وستقوم stc بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 1,992 مليار ريال على المساهمين عن الربع الأول من العام 2023.

وأوضحت المجموعة أن الإيرادات خلال الربع الأول ارتفعت بنسبة 7.45% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 18,179 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الأول بنسبة 2.24% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى9,355 مليار ريال، وانخفض الربح التشغيلي خلال الربع الأول بنسبة 2.43% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3,731 مليار ريال، فيما ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب خلال الربع الاول بنسبة 0.68% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 6,343 مليار ريال.

وتعليقاً على هذه النتائج قال الرئيس التنفيذي لمجموعةstc المهندس عليان بن محمد الوتيد :” خلال الربع الأول من هذا العام، وبالتوافق مع إستراتيجية المجموعة “تجرأ 0.2″ ، أطلقت المجموعة صندوقاً للاستثمار الجريء (صندوق stc المؤسسي للاستثمار)، الذي يركز على الاستثمار في المشاريع الناشئة في المجالات التقنية والرقمية وذلك في مراحلها الأولية، وتشمل الاستثمار في التقنيات المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والعديد من المجالات الواعدة الأخرى”.

وبين أن إطلاق الصندوق يأتي تعزيزاً لريادة المجموعة في المجال الرقمي والابتكار ودعماً لرؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد من خلال التوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة ودعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة ذات الصلة باستراتيجية المجموعة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأفاد أن النتائج تأتي استمراراً للنجاحات التي حققتها المجموعة كممكن للتحول الرقمي في المنطقة وذلك منذ انطلاق إستراتيجيتها الشاملة “تجرأ 0.2” الساعية إلى تنويع الفرص الاستثمارية في مجال التقنية والاتصالات وتعظيم الأثر الاقتصادي من خلال التوسع والنمو، حيث عملت المجموعة على العديد من المبادرات والمشاريع التي كان لها الأثر الواضح في زيادة وتنوع إيرادات المجموعة في مجالات الحوسبة السحابية وانترنت الأشياء والبنية التحتية الرقمية، مبيناً أن استراتيجية المجموعة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي رئيسي يربط العالم رقمياً وستدعم هذه النتائج كذلك ربحية المجموعة ونموها بشكل مستدام.

تعزيز النتائج المالية

وأكد رئيس المجموعة على أن الشراكات التي عقدتها المجموعة كان لها أثر في تعزيز النتائج المالية للمجموعة، إذ وقعت المجموعة اتفاقية مع برنامج “شريك” (مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص)، لتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في المنطقة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الاستثمار في مجال مشروع الكابل البحري EMC، ودخول مجموعة stc للسوق الأوروبية من خلال توقيع شركة “توال”المتخصصة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية استحواذ على أصول أبراج الاتصالات التابعة لـ United Group، بقيمة إجمالية بلغت 1.22 مليار يورو ما يعادل خمسة مليارات ريال تقريبا وهو ما يسهم في تعزيز دور المجموعة كذراع يربط العالم عبر التقنية تعد خطوات مهمة نحو التوسع على المستوى المحلي والعالمي وتعطي آفاق استثمارية أوسع.

وبين المهندس الوتيد أن أسباب انخفاض الربح التشغيلي للربع الأول من العام الحالي يعود بشكل أساسي إلى الاستثمارات التي قامت بها المجموعة الهادفة إلى التوسع والنمو في عدة مجالات التي تم الإعلان عنها سابقا.

وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات التي بدأت من الربع الرابع من عام 2021، وتم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30/ 11 / 2021، إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح الذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30 / 8 / 2022، وذلك بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة، ستقوم stc بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 1,992 مليار ريال على المساهمين عن الربع الأول من العام 2023، أي ما يعادل 0.40 ريال للسهم الواحد، حيث بلغ اجمالي عدد أسهم الخزينة الغير مستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 17,821,798 سهم حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 28 / 10 / 1444هـ، الموافق 18 / 5 / 2023، والمقيدين في سجل مساهمي stc في نهاية يوم الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع يوم الأربعاء 18 / 11 / 1444هـ الموافق 7 / 6 / 2023.

استثمارات إضافية

يذكر أن المجموعة قامت بتخصيص مبلغ 300 مليون دولار كاستثمار إضافي إلى مبلغ 500 مليون دولار التي تم استثمارها مسبقاً، في صندوق اس تي في”STV“ ، الذي يعد أكبر شركة استثمار تكنولوجي مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ساهمت زيادة رأس مال stc خلال العام 2022 إلى 50 مليار ريال في تحقيق إستراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين من خلال تنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة، وهو ما يحقق رؤية المجموعة ومساهمتها في مساعي التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يعكس توجه المجموعة لدعم والاستثمار في المشاريع المبتكرة في الاقتصاد الرقمي.

كما قامت “سلوشنز” (إحدى الشركات التابعة للمجموعة) بإتمام استحواذها على شركة مراكز الاتصال “ccc” الرائدة في مجال تعهيد الأعمال في المملكة بنسبة 100%، وقد تمت صفقة الاستحواذ بقيمة بلغت 450 مليون ريال، وتهدف سلوشنز من خلال هذا الاستحواذ إلى تعزيز ديمومة نموها وريادتها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. ويعد هذا الاستحواذ الثاني لـسلوشنز بعد اكتمال استحواذها على شركة “جيزة سيستمز” العام الماضي.

واستمراراً لريادتها، نجحت مجموعة stcفي المحافظة على المرتبة الأولى كأعلى سمة تجارية قيمة في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لتصنيف “براند فاينانس جلوبال 500” للعلامات التجارية الأقوى على مستوى العالم، حيث تضاعفت قيمة السمة التجارية للمجموعة خلال الخمسة أعوام الماضية وارتفعت من 6.2 مليار دولار في 2017 إلى 12.3 مليار دولار في 2022، وذلك من خلال التركيز على الأداء والاستمرار في النمو والتوسع لتحافظ على مكانتها الريادية وتعزز من قوة سمتها التجارية في المملكة والشرق الأوسط.

وتمضي مجموعة stc في تحقيق استراتيجيتها الطموحة (تجرأ 2.0) وتسعى لمواصلة العمل على تمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات والصناعات والنمو في مسارات جديدة، كما تمثل استثمارات المجموعة المتنوعة التزامها بهذه الاستراتيجية وتطلعها إلى توفير منظومة رقمية متكاملة والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.