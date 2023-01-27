الاتحاد يهزم النصر ويضرِب موعداً مع الفيحاء في نهائي السوبر السعودي 2023

حقق فريق الاتحاد فوزاً ثميناً على نظيره النصر، مساء الخميس، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

وشهدت الدقيقة الأولى محاولة مبكرة من النصر وعرضية من بيتي مارتينيز تصل سهلة إلى حارس الاتحاد غروهي.

وتمكن البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد عرضية رائعة من عبد الرحمن العبود في الدقيقة 15.

وأضاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة تسجيل هدف التعادل بعد رأسية رائعة تصدى لها جروهي وأبعدها مهند الشنقيطي.

وسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للاتحاد برأسية قوية على يسار الحارس روسي بعد عرضية متقنة من رومارينهو في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر مدرب النصر رودي غارسيا إجراء ثلاثة تبديلات بدخول جيسلان كونان وعبد المجيد الصليهم وعبد الرحمن غريب، بدلاً من عبد الله مادو، ومارتينيز، وسامي النجعي.

وفي الدقيقة 53، استغل رومارينهو مهارته في المرور من دفاع النصر، لكن الكرة وصلت إلى يد الحارس قبل أن يقوم اللاعب البرازيلي بتسديدها نحو الشباك.

وفي الدقيقة 55، حاول لاعب الاتحاد زكريا هوساوي استخدام سلاح التصويب عن بعد، ليطلق تسديدة خارج منطقة الجزاء لكنها خرجت أعلى العارضة.

ودخل اللاعب نواف بوشيل في تشكيل النصر في الدقيقة 56 بدلاً من سلطان الغنام.

وفي الدقيقة 67، أدرك اللاعب البرازيلي هدف التعادل لفريق النصر، مستغلاً عرضية من الجانب الأيسر حولها بقدمه لداخل الشباك.

وقرر مدرب الاتحاد نونو سانتو إجراء تبديل في الدقيقة 71 بدخول عبد العزيز البيشي بدلاً من عبد الرحمن العبود.

وفي الدقيقة 83، أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الاتحاد عبد الرزاق حمد الله.

وسدد مهند الشنقيطي تصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 84، لكن حارس مرمى النصر تصدى لها ببراعة.

وأحرز اللاعب مهند الشنقطي الهدف الثالث في الدقيقة 90+3، مستغلاً تمريرة خلف المدافعين، ليسدد الكرة لداخل الشباك.

وبذلك يتأهل فريق الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي لمواجهة الفيحاء الذي نجح في تخطي عقبة الهلال.

رود فعل لخسارة كريستيانو المدوية

تباينت ردود الفعل في السعودية بعد هزيمة النصر المدوية أمام الاتحاد بثلاثية، على الرغم من وجود النجم العالمي كريستيانو رونالدو على رأس تشكيلة الفريق.

وأكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن الكرة تعطي من يعطيها، مهما تتعاقد مع نجوم، في تعليقه على وجود رونالدو على رأس تشكيلة النصر، ولكنه فشل في قيادة الفريق للفوز على الاتحاد.

وقال الفراج في برنامجه “كنا نعتقد أن النصر ورونالدو سيأكلون الأخضر واليابس لكن الموضوع غير ذلك.. رومارينيو وحمدالله أفخم من رونالدو.. فالاتحاد فريق عظيم واستحق التأهل بجدارة”.

وانتقد محمد نور أسطورة نادي الاتحاد المستوى الذي ظهر به رونالدو أمام النصر، مؤكداً أنه لم يقدم أي إضافة للفريق، وقال في تصريحات تلفزيونية إن “رونالدو لم يظهر أمام الاتحاد.. كان معزولاً عن باقي زملائه، ولم يقدم الإضافة المنتظرة”.

واتفق معه في الرأي حسين عبد الغني مدير نادي النصر الأسبق قائلاً “فريق النصر متصدرًا للدوري السعودي.. مؤسف يظهر بهذا المستوى السيئ بوجود رونالدو… رونالدو غير مقنع حتى الآن ولم يقدم أي جديد للنصر”.

الزعيم يخسر بهدف

حقق فريق الفيحاء فوزاً صعباً على حساب نظيره فريق الهلال، بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي 2023 ليتأهل إلى النهائي ويضرب موعداً مع فريق الاتحاد الذي هزم فريق النصر بـ 3 – 1.

وجدد الفيحاء تفوقه على الهلال للمرة الثانية، بعدما انتصر على الفريق في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

وخسر الهلال فرصة الحفاظ على لقب كأس السوبر بعدما حققه العام الماضي عقب تفوقه على الفيصلي بركلات الترجيح.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق البرازيلي باولينيو في الدقيقة 20، بعدما تلقى تمريرة بينية من زميله فيكتور رويز ليراوغ مدافعي الهلال ويسكنها في الشباك.

وحصل عبد الله الحميدان على ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 25، انبرى لها سالم الدوسري لكن فلاديمير حارس مرمى الفيحاء تصدى لتسديدته ببراعة.

وحاول فريق الهلال العودة للتعادل مراراً، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل، ليتأهل الفيحاء حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين إلى المباراة النهائية.

وسجل ريكاردو هدفاً بعدما حول عرضية رويث برأسه في مرمى الهلال في الدقيقة 56، لكن تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وتلقى الهلال خسارته الثانية هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية، بعدما خسر من التعاون في الدوري السعودي للمحترفين.

وتأتي الخسارة قبل سفر الهلال إلى المغرب لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2023، حيث سيلعب ضد الوداد في الدور الثاني للمسابقة، التي حقق فيها المركز الرابع في النسخة الماضية.