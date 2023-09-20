بنزيمة وحمدالله يغيبان عن تدريبات الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ثنائي الهجوم الفرنسي كريم بنزيمة والمغربي عبدالرزاق حمدالله غابا عن تدريبات الفريق الجماعية استعدادًا لمواجهة الفتح الخميس المقبل على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن المرحلة السابعة من الدوري السعودي.

وقال الاتحاد في بيان نشره على حسابه الرسمي على منصة “إكس” إن اللاعب كريم بنزيمة لم يشارك في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، نظرًا لتعرضه لوعكة صحية.

وأضاف أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عبدالرزاق حمدالله أظهرت عن تعرضه لإصابة في الكتف وسيتابع الجهاز الطبي الخطة العلاجية للاعب.