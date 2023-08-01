الاتحاد يتعاقد مع فابينيو

أعلن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم في وقت متأخر من مساء الإثنين، عن انضمام اللاعب البرازيلي فابينيو إلى صفوفه قادماً من نادي ليفربول الإنكليزي.

ونشر نادي الاتحاد تغريدة رحب فيها بفابينيو (29 عاماً)، الذي وافق على عقد يُبقيه مع النادي السعودي حتى عام 2026.

وانضم اللاعب البرازيلي إلكرة القدم لى قائمة الوافدين إلى نادي الاتحاد هذا الصيف، ويُعَدّ أبرزهم مهاجم ريال مدريد السابق كريم بنزيمة، ومواطنه إنغولو كانتي، الذي وصل إلى النادي السعودي قادماً من نادي تشيلسي الإنكليزي والبرتغالي جوتا من سلتيك الاسكتلندي.

النجوم في السماء ?✨

والأرض يُغطيها فابينهو ??#صيفية_العميد pic.twitter.com/QMU6zZysn1 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 31, 2023

وأصبح فابينيو ثاني لاعب من ليفربول الإنكليزي ينضم للدوري السعودي بعد قائد الفريق جوردان هندرسون الذي انضم لفريق الاتفاق، الذي يدربه أسطورة ليفربول السابق أيضاً ستيفن جيرارد.

وانضم فابينيو (29 عام) لصفوف ليفربول في عام 2018 قادما من موناكو الفرنسي، وحقق مع ليفربول ألقاب الدوري الإنكليزي الممتاز ، وكأس الاتحاد، وكأس رابطة الأندية، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية والدرع الخيرية بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

وشارك في 219 مباراة، سجل خلالها 11 هدفاً، وصنع 10 غيرها.